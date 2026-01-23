El entrenador del Madrid se ha encontrado inmediatamente en el centro de una de las sagas más delicadas del fútbol europeo. Vinicius ha visto congeladas sus conversaciones para la renovación de contrato desde el verano pasado, una situación que ha proyectado una larga sombra sobre la temporada. Si bien los informes sugieren que la postura del brasileño se ha suavizado tras la salida del exentrenador Xabi Alonso, no se ha hecho ningún progreso oficial, dejando abierta la puerta a la especulación sobre el interés de la Liga Pro de Arabia Saudita.

Cuando se le preguntó si podría influir en la situación, Arbeloa ofreció una sincera admisión de sus limitaciones. El ex defensa dejó claro que aunque su deseo es retener al extremo, las negociaciones se llevan a cabo muy por encima de su nivel salarial.

“No depende de mí, es un asunto del club y del jugador”, dijo Arbeloa a la prensa, distanciándose de las políticas de la junta directiva. Sin embargo, no ocultó su admiración por el jugador, añadiendo: “Por supuesto, espero que continúe haciendo historia aquí.”