¿Se mueve Alisson? El Milan prepara un golpe por el arquero del Liverpool mientras el Chelsea acelera por Mike Maignan

El verdadero detonante de todo este efecto dominó sigue siendo Maignan. El guardameta francés, una de las piezas más importantes del AC Milan desde la conquista del Scudetto en 2022, ha visto cómo su relación con la directiva se ha ido erosionando a raíz de las estancadas negociaciones por su renovación.

Según varios reportes, Maignan ha rechazado en repetidas ocasiones las propuestas de extensión de contrato. Con su vínculo actual a punto de expirar, el Milan se ve obligado a tomar una decisión: facilitar su salida ahora o arriesgarse a perder a un portero de clase mundial sin obtener nada a cambio.

El Chelsea se perfila como el principal candidato para hacerse con sus servicios. Los Blues llevan años siguiéndolo y lo consideran la pieza de élite que necesitan desde la partida de Thibaut Courtois. A pesar de la fuerte inversión realizada en Robert Sánchez y Filip Jorgensen, ninguno ha logrado convencer a la afición de Stamford Bridge de que poseen el nivel para liderar a un equipo aspirante al título.

La dirigencia del Chelsea, según se informa, ya prepara nuevas conversaciones con el entorno de Maignan con el objetivo de cerrar un acuerdo, potencialmente tan pronto como enero, cuando el francés estará habilitado para negociar con otros clubes. Esto les permitiría adelantarse a la competencia y asegurar su fichaje antes de que otros gigantes europeos entren en la puja.