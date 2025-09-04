- El delantero chileno respondió a las críticas sobre su edad y condición física
- Tomó el número '10' de Lukebakio en el Sevilla
- Prometió a los aficionados alegría y ambición por el título
'La edad es solo un número' - Alexis Sánchez busca liderar al Sevilla hacia el título y responder a las críticas
¿QUÉ PASÓ?
El Sevilla ha apostado por la experiencia en su intento de retomar el camino de la victoria, cerrando el fichaje del exastro del Barcelona y Arsenal, Alexis Sánchez, en una transferencia libre tras rescindir su contrato con el Udinese. El delantero chileno, de 36 años y que cumplirá 37 en diciembre, hereda el dorsal 10 dejado por Dodi Lukebakio y, con él, la responsabilidad de aportar goles y liderazgo a un equipo que ha tenido dificultades en la delantera.
A pesar de las dudas sobre su edad y sus recientes problemas físicos, Sánchez no ha tardado en responder a los críticos. Se incorporó a los entrenamientos bajo la dirección del nuevo técnico Matías Almeyda esta semana y de inmediato tranquilizó a los aficionados, asegurando que aún conserva hambre y calidad para rendir al máximo. Tras la primera victoria del Sevilla en LaLiga de la temporada, un 2-0 frente al Girona, la llegada del veterano refuerza a una plantilla que ahora se percibe más sólida y completa.
- Getty Images Sport
LO QUE DIJO ALEXIS
Sánchez respondió con firmeza a las críticas sobre su edad y estado físico, declarando a los medios del club: “Me siento en forma. Todavía tengo la oportunidad de estar en Europa y en un gran club como el Sevilla FC. Estos aficionados son una de las razones por las que estoy aquí. Mi objetivo es traerles alegría.”
Añadió: “Daré lo mejor de mí. Estoy aquí para aportar alegría a los aficionados, al grupo y al cuerpo técnico. Todos avanzaremos juntos. Creo que hay que ser profesional; si estás en forma y eres profesional en lo que haces, puedes demostrar tu valía en el campo. La edad es solo un número.”
Sánchez concluyó: “Siempre tengo deseo, experiencia, siempre quiero progresar y ganar… Dondequiera que he estado, siempre he luchado por títulos. Si he venido aquí, es porque quiero competir por ellos, no para jugar por jugar.”
EL PANORAMA MÁS AMPLIO
Para Sánchez, esta etapa representa un nuevo capítulo en una carrera que lo ha llevado por clubes como Barcelona, Arsenal, Inter y Udinese. Para el Sevilla, su llegada significa incorporar una mentalidad ganadora: el chileno ha conquistado títulos en todos los equipos en los que ha jugado y ahora aporta experiencia a un equipo que aún busca equilibrio y una fuente confiable de goles. Con la salida de Lukebakio y las dudas que rodean al ataque sevillista, la contribución de Sánchez podría resultar determinante para un conjunto que evitó por poco el descenso la temporada pasada.
- AFP
¿QUÉ SIGUE?
Mientras el chileno se entrenaba por primera vez con sus nuevos compañeros, su inscripción oficial en La Liga sigue pendiente de la autorización internacional de la federación italiana, un trámite que el club espera resolver en breve.
El entrenador Matías Almeyda decidirá cómo integrarlo en un equipo que acaba de remontar tras dos derrotas consecutivas. Con Sánchez vistiendo el número 10 y las expectativas por las nubes, su debut será seguido de cerca, tanto por la energía que pueda aportar a un equipo en transición como por su capacidad para generar goles.