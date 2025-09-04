'La edad es solo un número' - Alexis Sánchez busca liderar al Sevilla hacia el título y responder a las críticas

El Sevilla ha apostado por la experiencia en su intento de retomar el camino de la victoria, cerrando el fichaje del exastro del Barcelona y Arsenal, Alexis Sánchez, en una transferencia libre tras rescindir su contrato con el Udinese. El delantero chileno, de 36 años y que cumplirá 37 en diciembre, hereda el dorsal 10 dejado por Dodi Lukebakio y, con él, la responsabilidad de aportar goles y liderazgo a un equipo que ha tenido dificultades en la delantera.

A pesar de las dudas sobre su edad y sus recientes problemas físicos, Sánchez no ha tardado en responder a los críticos. Se incorporó a los entrenamientos bajo la dirección del nuevo técnico Matías Almeyda esta semana y de inmediato tranquilizó a los aficionados, asegurando que aún conserva hambre y calidad para rendir al máximo. Tras la primera victoria del Sevilla en LaLiga de la temporada, un 2-0 frente al Girona, la llegada del veterano refuerza a una plantilla que ahora se percibe más sólida y completa.