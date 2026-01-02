Alexander Isak, Viktor Gyokeres y los 11 fichajes más decepcionantes de la Premier League de la temporada 2025-26 hasta ahora - clasificados

Las altas expectativas vienen con tarifas elevadas, y en algunos casos, se han cumplido. Rayan Cherki, Tijjani Reijnders y Gianluigi Donnarumma han impresionado en un resurgente Man City, Martin Zubimendi y Eberechi Eze han ayudado al Arsenal a emerger como favoritos para el título de la Premier League, y el Manchester United debería obtener un buen rendimiento con las adquisiciones del dúo de atacantes probados Bryan Mbeumo y Matheus Cunha.

Sin embargo, la tasa de éxito general para las llegadas de verano ha sido baja. Por una amplia gama de razones, muchas de las compras de grandes sumas de dinero no han podido estar a la altura de sus etiquetas de precio. Las lesiones han frenado a un grupo desafortunado, mientras que otros no han podido adaptarse a su nuevo entorno o a las rigurosas demandas de la máxima categoría inglesa.

Todavía hay mucho tiempo para silenciar a los críticos, pero 11 jugadores destacan por encima del resto por no ofrecer ningún tipo de valor por dinero en la primera mitad de la campaña, y tendrán que hacer una seria introspección para evitar ser catalogados como grandes fracasos.

A continuación, GOAL repasa los fichajes más decepcionantes de la temporada 2025-26 hasta ahora...