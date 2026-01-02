Disappointing PL transfers GFXGOAL
James Westwood

Alexander Isak, Viktor Gyokeres y los 11 fichajes más decepcionantes de la Premier League de la temporada 2025-26 hasta ahora - clasificados

Los clubes de la Premier League gastaron £3 mil millones ($4 mil millones) en transferencias en una ventana de verano récord, más que aquellos en la Bundesliga, La Liga, Ligue 1 y Serie A juntos, con Liverpool representando £415 millones ($561 millones) de esa asombrosa cantidad tras su éxito en el título 2024-25 bajo Arne Slot. Se gastaron sumas gigantescas también por parte de equipos como Manchester City, Chelsea, Manchester United, Newcastle, Nottingham Forest y Tottenham, con Aston Villa, Crystal Palace y Fulham siendo los únicos tres clubes que invirtieron menos de £50 millones ($67 millones) en fortalecer sus respectivas plantillas.

Las altas expectativas vienen con tarifas elevadas, y en algunos casos, se han cumplido. Rayan Cherki, Tijjani Reijnders y Gianluigi Donnarumma han impresionado en un resurgente Man City, Martin Zubimendi y Eberechi Eze han ayudado al Arsenal a emerger como favoritos para el título de la Premier League, y el Manchester United debería obtener un buen rendimiento con las adquisiciones del dúo de atacantes probados Bryan Mbeumo y Matheus Cunha.

Sin embargo, la tasa de éxito general para las llegadas de verano ha sido baja. Por una amplia gama de razones, muchas de las compras de grandes sumas de dinero no han podido estar a la altura de sus etiquetas de precio. Las lesiones han frenado a un grupo desafortunado, mientras que otros no han podido adaptarse a su nuevo entorno o a las rigurosas demandas de la máxima categoría inglesa.

Todavía hay mucho tiempo para silenciar a los críticos, pero 11 jugadores destacan por encima del resto por no ofrecer ningún tipo de valor por dinero en la primera mitad de la campaña, y tendrán que hacer una seria introspección para evitar ser catalogados como grandes fracasos.

A continuación, GOAL repasa los fichajes más decepcionantes de la temporada 2025-26 hasta ahora...

  • Kolo MuaniGetty Images

    11Randal Kolo Muani (Tottenham) - préstamo

    Tottenham ha perdido gradualmente su estatus como uno de los 'Seis Grandes' de la Premier League desde que vendió a Harry Kane al Bayern Múnich en 2023, con jugadores como Richarlison, Dominic Solanke y Mathys Tel, todos incapaces de llenar el vacío en la delantera. Hubo esperanza de que Randal Kolo Muani pudiera cambiar esa tendencia después de su cambio de préstamo de verano desde el Paris Saint-Germain, con el internacional francés habiendo anotado ocho goles en una llamativa cesión temporal en la Juventus la temporada pasada, pero ha sido igualmente ineficaz como sus nuevos compañeros de equipo.

    Kolo Muani no ha marcado en cada una de sus primeras 11 apariciones en la Premier League, y aunque anotó un doblete en una derrota 5-3 contra su club matriz PSG en la Liga de Campeones, de lo contrario ha ofrecido prácticamente cero penetración como delantero central o cuando se le pide que juegue en el extremo.

    El francés es un impresionante espécimen físico, pero no tiene el instinto asesino ni la habilidad técnica para ser un atacante verdaderamente élite, y el cuestionado jefe Thomas Frank ciertamente no puede confiar en él para reavivar las esperanzas de los Spurs de una lucha por la clasificación europea.

  • Brentford v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Jamie Gittens (Chelsea) - £52 millones

    Jamie Gittens acumuló 17 participaciones en goles para el Borussia Dortmund en una campaña de revelación 2024-25 que atrajo la atención del Chelsea, ganando elogios generalizados por su imprevisibilidad en situaciones uno contra uno, bendecido con velocidad y habilidad para usar ambos pies, desconcertando a los defensores. Pero la versión intrépida de Gittens ha sido reemplazada por una tímida e imaginativa en Stamford Bridge, y se encuentra jugando un papel secundario a Alejandro Garnacho, por quien los Blues gastaron £12m ($16m) menos en el verano.

    Quizás agobiado por la presión de su precio de £52m ($70m), Gittens ahora se encuentra en los márgenes de los partidos en lugar de imponerse. El joven de 21 años tuvo una actuación de Jugador del Partido en Chelsea's emocionante victoria 4-3 en la Carabao Cup sobre los Wolves, completa con un impresionante gol ganador, pero ha sido casi completamente ineficaz en la Premier League, registrando solo dos asistencias en 16 apariciones.

    Gittens estuvo particularmente pobre en el empate 2-2 en Brentford en septiembre, ya que logró solo 17 toques antes de ser sustituido por Cole Palmer a principios de la segunda mitad. Todavía no hay duda sobre su talento, pero es demasiado fácil para los equipos rivales sacarlo del juego en este momento, y sus posibilidades de reservar un lugar en la selección de Inglaterra para la Copa del Mundo están desapareciendo rápidamente.

  • Everton v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Thierno Barry (Everton) - £28m

    Thierno Barry fue elegido como el delantero principal para el Everton al comenzar su era en el Hill Dickinson Stadium después de registrar un total de 15 goles y asistencias para el Villarreal en La Liga la temporada pasada, y expresó su determinación de emular a dos de los íconos modernos del club, Wayne Rooney y Romelu Lukaku, en su primera entrevista oficial, antes de insistir: "No tengo miedo de jugar aquí".

    Sin embargo, el miedo ha sido un factor evidente en el muy lento comienzo del internacional Sub-21 de Francia en Merseyside. No se puede criticar la ética de trabajo de Barry; se esforzó al máximo para ayudar al Everton a vencer al Manchester United con 10 hombres en Old Trafford y jugó valientemente 20 minutos con un hombro dislocado en una victoria en casa contra el Fulham, pero solo ha anotado dos veces en sus primeros 21 partidos en todas las competiciones.

    Esa impotencia frente al gol se debe a la falta de compostura y a una incapacidad para proteger el balón. El Everton solo ha anotado 20 goles en la Premier League desde la llegada de Barry, el peor récord compartido entre los 16 mejores clubes, lo cual se debe en gran medida a los fallos del joven de 23 años como cazador de goles y hombre objetivo, dejando a Moyes sin más opción que buscar en el mercado nuevas opciones para el número 9 en enero.

  • Aston Villa v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Jadon Sancho (Aston Villa) - préstamo

    Gittens está en peligro de seguir el mismo camino que Jadon Sancho, quien también brilló en Dortmund antes de perder toda su confianza en la Premier League. El Manchester United envió a Sancho en préstamo por tercera vez en el verano después de que el Chelsea pagara una tarifa de penalización para salir de una obligación de comprarlo directamente, esta vez al Aston Villa, donde ha continuado fluctuando entre decepcionante y completamente ineficaz.

    Se informó que Villa acordó cubrir el 80 por ciento del loco salario de £350,000 por semana de Sancho, lo que ha sido un total desperdicio hasta ahora, porque ha pasado 15 juegos sin registrar una sola contribución de gol. Una aparición dinámica desde el banco en la victoria de Villa por 2-1 en el Chelsea el pasado fin de semana sirvió como un recordatorio de lo que Sancho es capaz de hacer, pero el hambre que sustentó su éxito en Dortmund todavía parece estar ausente.

    La actitud de Sancho también ha estado bajo escrutinio nuevamente, sobre todo después de que sufrió la indignidad de ser sustituido al ser puesto y luego sacado nuevamente cuando Villa venció al Man City en casa en octubre. El joven de 25 años tiene seis meses cruciales por delante antes de que expire su contrato en el United, y a menos que redescubra su chispa perdida rápidamente, Villa no le dará la oportunidad de extender su estadía en la Premier League.

  • Liverpool v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Milos Kerkez (Liverpool) - £40 millones

    Se podría argumentar fácilmente que todas las contrataciones de verano de Liverpool han sido decepcionantes, fuera de Hugo Ekitike, pero parece ser una moneda al aire entre Alexander Isak y Milos Kerkez por el título de peor del grupo. Este último fue una de las estrellas del Bournemouth la temporada pasada en el papel de lateral izquierdo bajo la dirección de Andoni Iraola, y fue directamente a la alineación de Slot para el partido de apertura de temporada de los Reds contra su antiguo club.

    La oportunidad de causar una buena primera impresión se desperdició, sin embargo, ya que Kerkez tuvo dificultades para contener a Antoine Semenyo y recibió una tarjeta amarilla por una entrada salvaje sobre Adam Smith antes de ser sustituido en la hora. Ha sido igualmente errático en la mayoría de sus 22 apariciones subsecuentes con el Liverpool, con el ícono de la Premier League Gary Neville llegando incluso a afirmar que el "ingenuo" joven de 22 años "parece un jugador de equipo juvenil".

    Ciertamente parece que Kerkez aún no se ha adaptado completamente a las exigencias tácticas de Slot, siendo atrapado fuera de posición con demasiada frecuencia y entrando en pánico con el balón en sus pies. Ha mostrado signos de mejora en las últimas semanas, pero aún está en duda si puede ser el sucesor a largo plazo de Andrew Robertson.

  • Viktor Gyokeres Arsenal 2025-26Getty

    6Viktor Gyokeres (Arsenal) - £55m

    Se suponía que Viktor Gyokeres sería la pieza final del rompecabezas del título para el Arsenal; un goleador natural con las capacidades físicas para liderar el ataque del equipo de Mikel Arteta durante años. El internacional sueco marcó 39 goles en liga para el Sporting CP la temporada pasada, más que cualquier otro delantero centro en las principales ocho divisiones de Europa, con seis de esos goles en ocho apariciones en la Liga de Campeones, y el Arsenal superó la competencia del Manchester United para asegurar la firma de la ex estrella del Coventry City.

    Pero el salto de la Liga Portugal a la Premier League ha sido demasiado para Gyokeres. Un modesto retorno de cinco goles en sus primeros 17 partidos de liga con el Arsenal pinta un cuadro preciso de un hombre que lucha por encajar en el sistema de Arteta. Ayuda a crear espacio en el último tercio con sus movimientos sin balón, pero ha mostrado muy poca habilidad con él, perdiendo la posesión con frecuencia y desaprovechando oportunidades de oro al dar demasiados toques.

    Gyokeres claramente no está al mismo nivel técnico que los otros atacantes del Arsenal y tampoco ofrece mucho en el juego aéreo, lo cual es quizá lo más preocupante considerando el énfasis aumentado de Arteta en las jugadas a balón parado. Con Gabriel Jesus ahora de regreso tras una lesión a largo plazo, Gyokeres enfrenta una lucha para mantenerse en el equipo mientras los Gunners buscan obtener títulos en múltiples competiciones.

  • Sesko Manchester UnitedGetty

    5Benjamin Sesko (Manchester United) - £74 millones

    En lugar de apostar por el delantero experimentado en la Premier League, Ollie Watkins, por quien Aston Villa estaba dispuesto a desprenderse por £60 millones ($81 millones) en verano, el Manchester United pagó £14 millones ($19 millones) adicionales para fichar a Benjamin Sesko del RB Leipzig. El internacional esloveno marcó 21 goles en su última temporada en Leipzig, pero solo 13 fueron en la Bundesliga, y el United estaba tomando un gran riesgo al invertir tanto en un joven de 22 años con poca práctica en el más alto nivel, tal como lo hicieron con Rasmus Hojlund en 2023.

    Sesko retiene mejor el balón que Hojlund y proporciona más amenaza aérea, pero es igualmente un finalizador inexperto, como los frustrados fanáticos del United han aprendido rápidamente esta temporada. A pesar de todo su buen trabajo en el juego de construcción de los Diablos Rojos, Sesko se ha mostrado demasiado indeciso frente al gol, razón por la cual solo ha anotado dos veces en sus primeros 16 partidos con el club.

    Las lesiones han interrumpido su ritmo, pero el ex as del Leipzig tiene un largo camino por recorrer antes de que pueda ser considerado como un producto terminado. Sesko es una apuesta a futuro, no la máquina de goles lista para usar que el United necesitaba, y la decisión del club de optar nuevamente por el potencial sobre la experiencia podría terminar costándoles un puesto entre los cuatro primeros.

  • Newcastle United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Anthony Elanga (Newcastle) - £55 millones

    Es justo decir que Nottingham Forest no se habría clasificado para Europa por primera vez en 30 años sin Anthony Elanga. El ex extremo del Manchester United anotó seis goles y dio 11 asistencias en una destacada campaña 2024-25, formando un tercio de un trío ofensivo altamente eficiente junto a Chris Wood y Callum Hudson-Odoi. Todo eso llevó a Newcastle a actuar y convertir a Elanga en su tercer fichaje más caro de la ventana de verano.

    Mantener esos estándares bajo las brillantes luces de St James' Park ha resultado extremadamente difícil para Elanga, sin embargo. De hecho, todavía está esperando el primer gol de su carrera en Newcastle después de 25 partidos, y solo tiene una asistencia en la Premier League a su nombre. El sueco tiene que compartir minutos en el flanco derecho con Jacob Murphy, e incluso el entrenador Eddie Howe ha admitido que su producto final no ha sido lo suficientemente bueno.

    Elanga posee la velocidad y agilidad para superar a cualquier marcador, pero su toma de decisiones le ha fallado hasta ahora en Tyneside, tal como lo hizo cuando estaba en las filas del Old Trafford. Aunque aún es demasiado pronto para decir que Newcastle ha tirado £55 millones ($74 millones) por la borda, el joven de 23 años podría encontrarse permanentemente relegado al banquillo si su rendimiento no mejora, especialmente mientras el equipo de Howe continúa languideciendo en la mitad inferior.

  • KalimuendoGetty

    3Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) - 26 millones de libras

    El ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, y Mason Greenwood fueron los únicos dos jugadores que superaron en goles a Arnaud Kalimuendo en la Ligue 1 la temporada pasada, ya que el francés anotó 17 en 33 partidos a pesar de alimentarse principalmente de oportunidades limitadas en un equipo mediocre del Rennes que finalmente terminó en el puesto 12. Eso alertó a una serie de grandes clubes, y el Nottingham Forest pensó que había logrado un gran golpe después de ganar la carrera por la firma del joven de 23 años, atándolo a un contrato de cinco años.

    Desde entonces, Kalimuendo ha anotado dos goles en la Europa League para el Forest, pero por lo demás no ha tenido absolutamente ningún impacto. El graduado de la academia del Paris Saint-Germain solo recibió apariciones como suplente en la Premier League bajo Nuno Espirito Santo y Ange Postecoglou, y tampoco ha ganado la confianza de Sean Dyche, a pesar de que Chris Wood ha estado ausente desde mediados de octubre debido a una lesión.

    Igor Jesús, quien también se trasladó a City Ground en la última ventana de transferencias, ha ocupado el lugar de Wood mientras Kalimuendo ha seguido congelado en el banco, con informes de que la ex estrella del Rennes podría irse en enero en medio del interés del Eintracht Frankfurt. Kalimuendo solo ha jugado 82 minutos de fútbol en la Premier League mientras el Forest ha luchado por su forma bajo tres diferentes entrenadores, por lo que es injusto juzgarlo tan pronto, pero claramente no ha mostrado suficiente calidad para estar a la altura.

  • Aston Villa v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Harvey Elliott (Aston Villa) - préstamo

    Harvey Elliott recibió una medalla de ganador de la Premier League en Liverpool la temporada pasada, pero su contribución fue mínima, ya que solo hizo dos partidos como titular en la competición bajo Slot. El joven de 22 años no ocultó su deseo de ir a otro lugar para tener fútbol regular, y después de desempeñar un papel estelar en la exitosa defensa del título del Campeonato Europeo Sub-21 de Inglaterra en el verano, aseguró lo que parecía ser una transferencia ideal a Aston Villa.

    Fue un acuerdo único de préstamo por una temporada que venía con una cláusula de compra obligatoria de £35 millones ($47 millones) si Elliott aparecía en 10 partidos de la Premier League, pero increíblemente, Emery solo lo ha utilizado en cuatro ocasiones hasta la fecha, con su única titularidad en una victoria por 3-1 sobre Fulham, en la que fue sustituido al medio tiempo. Elliott no ha visto un solo minuto de acción para Villa desde su enfrentamiento en la Europa League con Feyenoord el 2 de octubre, habiendo sido efectivamente excluido del equipo de Emery.

    La situación no va a cambiar, tampoco, ya que el jefe de Villa confirmó el mes pasado: "Está a préstamo jugando con nosotros, pero definitivamente no está agregando a nosotros con un contrato permanente. Esperamos poder obtener lo mejor para él y lo mejor para nosotros. Lo respeto como jugador y como persona. Está entrenando bien, pero tenemos una circunstancia con él." Elliott ni siquiera puede tratar de encontrar un nuevo club en la ventana de invierno, porque jugó en el enfrentamiento de Liverpool como visitante contra Newcastle en agosto, y las reglas de la FIFA prohíben a los jugadores aparecer para más de dos equipos en una temporada.

    Está esencialmente atrapado en una pesadilla que está garantizada para extenderse hasta el próximo verano. Es un estado triste de cosas para un jugador con tanto talento, pero Elliott obviamente desperdició su pequeña oportunidad de impresionar a Emery, y sin una red de seguridad en Anfield mientras Slot todavía está al mando, su futuro ahora está envuelto en incertidumbre.

  • Alexander Isak Liverpool 2025-26Getty

    1Alexander Isak (Liverpool) - 125 millones de libras

    Alexander Isak al Liverpool era la definición de un 'valor seguro' en papel. El sueco anotó 54 goles en la Premier League durante sus tres temporadas en el Newcastle y llevó al club a la gloria en la Carabao Cup, solidificando su posición como uno de los delanteros más letales del continente. 

    Liverpool tuvo que romper su récord de transferencias (por segunda vez en el verano después de la captura de Florian Wirtz) para obtener a Isak, pero £125 millones ($169 millones) inicialmente parecía una ganga para un jugador de 26 años que había sido una presencia tan talismánica en St. James Park. Desafortunadamente, sin embargo, los Reds no cerraron el trato hasta el último día de transferencias, ya que el Newcastle hizo que Isak pagara por efectivamente hacer huelga para forzar el movimiento en una saga desagradable que estropeó su legado en el club.

    Como resultado, no se benefició de una pretemporada para alcanzar su mejor estado físico y tuvo que esperar hasta mediados de septiembre para debutar. Desde entonces, Isak ha acumulado 16 apariciones para Liverpool, pero solo ha anotado tres goles y aún no ha jugado un partido completo de 90 minutos. Ha parecido una sombra de su mejor versión y acaba de comenzar otro largo viaje de recuperación tras fracturarse la pierna en la victoria de Liverpool 2-1 en Tottenham.

    Para empeorar las cosas, Hugo Ekitike, otro nuevo fichaje de verano, ha sobresalido en gran medida para convertirse en la primera elección de Slot como delantero centro. El holandés ha dicho que Isak podría regresar a finales de febrero, pero ahora se necesitará un milagro para que salve lo que ha sido un desastroso año de debut en Anfield.

