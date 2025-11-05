Alejandro Zendejas regresa para la Liguilla del Apertura 2025 tras superar su lesión

El extremo de 27 años, que estuvo varias semanas fuera por una lesión muscular sufrida durante su participación con el USMNT en octubre, se ha recuperado por completo y podría estar disponible mientras el América se prepara para los playoffs. El entrenador André Jardine probablemente manejará sus minutos con cautela para evitar otro contratiempo, tras la recaída que sufrió contra Cruz Azul, cuando tuvo que abandonar el partido apenas 18 minutos después de su regreso.

