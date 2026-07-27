Alejandro Garnacho lanza una sutil pulla al Chelsea tras cerrar su fichaje por el Aston Villa

Garnacho llega al Aston Villa cedido por el Chelsea por una temporada, con una opción de compra de unos 42,5 millones de libras.

El internacional argentino admitió que la posibilidad de jugar la Liga de Campeones fue clave en su decisión, lo que algunos interpretan como un dardo al Chelsea, ausente de Europa tras acabar décimo en la Premier la pasada temporada.

El jugador espera que su paso por Villa Park relance su carrera tras un periodo complicado en Stamford Bridge, donde no logró ser titular fijo.