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Alejandro Garnacho lanza una sutil pulla al Chelsea tras cerrar su fichaje por el Aston Villa
Las ambiciones europeas impulsan el fichaje de Villa
Garnacho llega al Aston Villa cedido por el Chelsea por una temporada, con una opción de compra de unos 42,5 millones de libras.
El internacional argentino admitió que la posibilidad de jugar la Liga de Campeones fue clave en su decisión, lo que algunos interpretan como un dardo al Chelsea, ausente de Europa tras acabar décimo en la Premier la pasada temporada.
El jugador espera que su paso por Villa Park relance su carrera tras un periodo complicado en Stamford Bridge, donde no logró ser titular fijo.
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Garnacho explica su decisión
Tras fichar, Garnacho admitió que jugar la Liga de Campeones fue decisivo.
«También es importante jugar competiciones europeas», afirmó. «Buscaba un club donde recuperar la confianza y volver a ser el jugador de mis primeros años en el Manchester United.
«Vi su victoria en la Europa League la temporada pasada y unirme para jugar la Liga de Campeones es clave; es lo mejor. Esta temporada la disputaremos y espero que logremos algo importante».
Las dificultades en el Chelsea y su salida del United
El fichaje por el club de las Midlands llega tras un periodo difícil para el extremo, cuya trayectoria ha ido en descenso desde su salida de Old Trafford. Su marcha del United estuvo marcada por la tensión, sobre todo tras un desencuentro con el exentrenador Rubén Amorim. La situación llegó a un punto crítico cuando Garnacho reaccionó de forma infantil al quedarse fuera del once inicial para la final de la Europa League de 2025.
En el Chelsea tampoco encontró estabilidad: le costó adaptarse a Londres y no convenció a los entrenadores Enzo Maresca ni Liam Rosenior. La pasada temporada solo fue titular en 14 partidos de la Premier, muy por debajo de sus expectativas.
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El resurgimiento de su carrera bajo la dirección de Emery
Garnacho confía en Unai Emery para recuperar su mejor nivel. El técnico español, experto en potenciar a jugadores ofensivos, mantuvo una charla decisiva con el futbolista antes de su fichaje. «Hablé con Unai antes de venir aquí y me dio la confianza necesaria para estar aquí», explicó el jugador.
Ahora debe consolidarse en el equipo y demostrar que aún puede rendir al máximo nivel. La Liga de Campeones aguarda al Villa esta temporada, una plataforma que, según él, puede reavivar su carrera.
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