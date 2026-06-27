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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Alas rotas... El sueño de España está en manos de Yamal

FEATURES
World Cup
L. Yamal
España
N. Williams
Y. Pino
España

La tristeza y la preocupación planean sobre la selección española pese a ganar 1-0 a Uruguay y liderar el Grupo H.

En un torneo tan breve como el Mundial, donde dosificar esfuerzos es clave, la selección ha sufrido un duro golpe con las lesiones de Jérémy Pino y Nico Williams.

Según «Sport», el seleccionador Luis de la Fuente indicó que ambos podrían quedarse fuera del resto del torneo.

De la Fuente declaró tras el partido: «Es una pena la lesión de Jérémy, ya veremos cuál es su gravedad».

El parte médico descartó una fractura de clavícula y diagnosticó un esguince acromioclavicular. 

La Federación Española no ha fijado una fecha de regreso y aguarda la evolución del jugador.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Las lesiones complican a España

    La mala suerte continuó: durante la rueda de prensa, De la Fuente confirmó que Nico Williams acabó el partido contra Uruguay con dolores musculares, lo que generó dudas sobre su estado físico.

    El jugador del Athletic de Bilbao llegó a la concentración sin estar al 100 % tras una temporada marcada por lesiones recurrentes y molestias en la zona púbica, pero el seleccionador confió en su recuperación progresiva durante el torneo.

    Hasta ahora solo ha jugado unos minutos en los tres partidos, así que su presencia en las eliminatorias es una incógnita.

    La Federación Española confirmó: «Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho, consecuencia de una dura entrada recibida ante Uruguay».

    El parte médico clasifica sus lesiones y las de Jérémy Pino como de gravedad media.

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    Las aspiraciones del Matador dependen de Yamal.

    Tras vencer a Uruguay con gol de Álex Baíña, De la Fuente afirmó: «Si tenemos que jugar sin extremos, jugaremos sin extremos».

    El técnico se resigna tras las lesiones de Jérémy Pino y Nico Williams, que se suman a la de Víctor Muñoz, aún sin minutos en el torneo. Además, se duda de la participación del nuevo fichaje del Liverpool en dieciseisavos.

    Así, Lamine Yamal se queda como el único extremo disponible. 

    Yamal empezó el Mundial en el banquillo, pero ha sido titular en los dos últimos partidos y ya coge el ritmo del torneo.

    El mensaje en la concentración es claro: «Basta con que Lamine Yamal no sufra ninguna lesión ni siquiera un resfriado».

    La normativa de la FIFA impide a la Federación Española reemplazar a Jérémie Pino ni a Nico Williams, pues el plazo venció 24 horas antes del debut.

    Así, España sufre una crisis ofensiva en la fase eliminatoria.

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