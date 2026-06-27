Alas rotas... El sueño de España está en manos de Yamal

La tristeza y la preocupación planean sobre la selección española pese a ganar 1-0 a Uruguay y liderar el Grupo H.

En un torneo tan breve como el Mundial, donde dosificar esfuerzos es clave, la selección ha sufrido un duro golpe con las lesiones de Jérémy Pino y Nico Williams.

Según «Sport», el seleccionador Luis de la Fuente indicó que ambos podrían quedarse fuera del resto del torneo.

De la Fuente declaró tras el partido: «Es una pena la lesión de Jérémy, ya veremos cuál es su gravedad».

El parte médico descartó una fractura de clavícula y diagnosticó un esguince acromioclavicular.

La Federación Española no ha fijado una fecha de regreso y aguarda la evolución del jugador.