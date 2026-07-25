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Al borde del colapso: Pérez pierde la paciencia con Vinicius

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Primera División
Vinicius Junior
Real Madrid
Y. Diomande
España
Brasil

Hace un año, el entorno cercano al Real Madrid trataba la renovación del contrato de Vinicius Junior como un asunto zanjado.

Sin embargo, esa confianza sorprendía a los allegados de la estrella brasileña, que conocían bien la magnitud de las exigencias que Vinicius imponía al Real Madrid.

Doce meses después, el panorama ha cambiado por completo: el extremo brasileño ha entrado en el último año de su contrato sin haber alcanzado un acuerdo de renovación, y las posturas de ambas partes se han distanciado enormemente.

El diario "Sport" señaló que el Real Madrid no acepta la prima de fichaje de 15 millones de euros que reclama Vinicius.

El conjunto merengue lanza un mensaje claro sobre sus intenciones en el mercado de fichajes, con su movimiento para contratar a Yan Diomande, extremo del Leipzig, que comparte con Vinicius la misma agencia de representación.

Por coincidencia, Vinicius comparte la agencia de representación "Roc Nation" con Yan Diomande, extremo del Leipzig, cuyo fichaje el Real Madrid está a punto de cerrar por 120 millones de euros, cifra que Florentino Pérez ya había anunciado durante su campaña electoral.

Se espera que "Roc Nation" llegue a Madrid pasado mañana, lunes, para ultimar los trámites oficiales del traspaso del delantero marfileño al club blanco, en un momento en el que el caso de Vinicius sigue abierto, en medio de una etapa que atraviesa grandes cambios en el seno del Real Madrid.

  • Vinícius JúniorGetty Images

    El Arsenal quiere fichar a Vinícius

    En cuanto al nuevo elemento de esta ecuación, apareció este sábado. Según el diario The Athletic, el Arsenal estudia la posibilidad de fichar a Vinícius, tras llegar al convencimiento de que las negociaciones entre el jugador y el Real Madrid han llegado a un callejón sin salida.

    Vinícius se había incorporado al Real Madrid en 2018 por algo más de 60 millones de euros. 

    Y pese a haber reiterado en público su deseo de renovar, su futuro en el club pende ahora de un hilo que Florentino Pérez podría cortar si el jugador no se retracta de sus exigencias.

    El Real Madrid atraviesa una situación complicada, ya que trabaja al mismo tiempo en varias operaciones. Por un lado, busca cerrar los fichajes de Diomande y Rodri lo antes posible.

    Diomande le dará al equipo un extremo natural por la banda derecha, mientras que Rodri añadirá a la plantilla de José Mourinho un jugador capaz de ser "un sistema táctico en sí mismo".

    Fuentes cercanas al técnico portugués aseguran que la operación del marfileño será la primera en cerrarse, sobre todo porque es un jugador polivalente que puede actuar en ambas bandas, y el cuerpo técnico de Mourinho lo siguió de cerca durante la Copa del Mundo.

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  • Vinícius JúniorPierre-Philippe MARCOU / AFP

    Un acuerdo al borde del colapso

    Está previsto que Vinicius regrese a Madrid la próxima semana en compañía de su agente, tras haber disfrutado de sus vacaciones de verano, mientras su futuro sigue en el aire.

    El jugador vivió una gran decepción después de la eliminación de la selección de Brasil del Mundial ante Noruega, en el torneo en el que afrontó el último año de su contrato con el Real Madrid.

    Esta situación genera una enorme preocupación dentro del club, ya que abre la puerta a un escenario que el Real Madrid no puede aceptar: la marcha gratis de uno de sus jugadores más importantes de los últimos años.

    El tira y afloja entre ambas partes se remonta a hace tiempo, pues los primeros intentos serios se produjeron en el verano de 2024, tras la conquista del título de la Liga de Campeones de Europa. 

    Después, el ritmo de los contactos se intensificó tras la gala del Balón de Oro, y especialmente a raíz del interés procedente de Arabia Saudita, que llegó a convertirse en una reunión oficial.

    Desde que perdió el premio del Balón de Oro en favor de Rodri, Vinicius no ha vuelto a ser el mismo, y resulta paradójico que el propio Rodri pueda regresar a Madrid procedente de la Premier League, en un momento en el que Inglaterra parece un destino posible para la estrella brasileña.

  • El verdadero conflicto se debe al dinero

    El principal punto de discordia entre los representantes del jugador y el Real Madrid reside en las condiciones económicas. Los representantes de Vinicius reclaman una prima de fidelidad de 15 millones de euros, que el jugador percibiría al completar íntegramente su nuevo contrato, además de un salario cercano al de Kylian Mbappé, estimado en unos 30 millones de euros por temporada.

    Vinicius cumplió recientemente 26 años y considera que este es el momento idóneo para firmar el mayor contrato de su carrera, aunque su nivel ya no sea el que era desde la llegada de Mbappé al equipo.

    En caso de no alcanzar la renovación del contrato, el club tiene la intención de venderlo, y el Arsenal fue el primer club de la Premier League en moverse con seriedad, ya que estudia presentar una oferta que podría alcanzar los 160 millones de euros.

    Esta operación, por su parte, apartaría a uno de los principales competidores del Barcelona en la carrera por el fichaje de Julián Álvarez.

    Con las operaciones de Diomande y Rodri a punto de cerrarse, y con la incertidumbre que sigue rodeando el futuro de Vinicius, el Real Madrid podría estar ante un efecto dominó, tanto dentro como fuera del club, algo que siguen de cerca todos los grandes clubes de Europa.

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