Aitana Bonmatí se despide de la temporada tras cirugía por fractura de peroné

Bonmatí regresó a Barcelona el lunes y fue operada el martes por la mañana en el Hospital de Barcelona. En un comunicado, el club informó que la intervención, realizada por el doctor Antoni Dalmau y supervisada por el equipo médico azulgrana, fue un éxito.

El comunicado señala:

“ La jugadora del primer equipo Aitana Bonmatí ha sido sometida a una operación exitosa para tratar la fractura transversal de la fíbula izquierda. La cirugía fue realizada por el Dr. Antoni Dalmau en el Hospital de Barcelona, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club. El tiempo estimado de recuperación es de alrededor de cinco meses”.

Este largo periodo de baja la deja fuera del cargado calendario del Barça en diciembre y pone en duda su participación en los compromisos clave de la Liga de Campeones, incluidos los cuartos de final previstos para finales de marzo.