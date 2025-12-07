Getty Images
¿Agente Modrić? Milan quiere usar al croata para atraer a su excompañero del Real Madrid
Maignan se prepara para dejar el Milan
Con su contrato a punto de expirar al final de esta temporada, Mike Maignan podría empezar a negociar con otros clubes desde enero, aumentando la posibilidad de dejar el Milan con un traspaso libre el próximo verano. Los Rossoneri le ofrecieron una extensión hasta 2028, elevando su salario de 2,8 millones de euros a 5,5 millones de euros por año, pero el portero no se ha mostrado convencido. Según Calciomercato, no hay conversaciones programadas entre el jugador y el club.
Se informa que Maignan solicita una ficha cercana a los 8 millones de euros, cifra considerablemente superior a la oferta de Milan. La Juventus se perfila como un competidor serio por su contratación, mientras que clubes europeos de élite como Chelsea, Bayern Múnich y Paris Saint-Germain también siguen de cerca la situación.
El Milan quiere a Lunin del Real Madrid
Con Maignan poco probable que permanezca, el AC Milan ha iniciado la búsqueda de un nuevo portero en San Siro. Según Tuttosport, el club ha puesto su mirada en el guardameta ucraniano del Real Madrid, Andriy Lunin. Calciomercato informa que Los Blancos valoran al internacional ucraniano en torno a 25 millones de euros.
Lunin está representado por el renombrado agente Jorge Mendes, con quien el Milan ya ha trabajado en el pasado. Mendes también representa a figuras como Joao Félix, Pervis Estupiñán y Rafael Leao. El informe añade que los Rossoneri esperan que Luka Modrić, quien se unió al club desde Madrid, desempeñe un papel clave en la negociación, ayudando a convencer a Lunin de trasladarse a Milán.
¿Por qué los principales clubes europeos quieren a Maignan?
El portero francés se ha consolidado como uno de los mejores de Europa durante su etapa en Milán. Además, es el número uno de Francia y en octubre portó el brazalete de capitán en ausencia del lesionado Kylian Mbappé. El seleccionador Didier Deschamps explicó la elección:
"Mike es un líder. Contra Azerbaiyán, cuando Kylian salió, Mike tomó el brazalete. El hecho de que haya jugado tantos partidos demuestra su solidez. Es un gran competidor, incluso en los entrenamientos. Es un adicto al trabajo, a veces demasiado, pero así es él."
El guardameta también mostró confianza en sí mismo. Al preguntarle si se considera el mejor portero del mundo, declaró a GQ Italia:
"No voy a decir que no. Hay muchos grandes porteros. Solo me concentro en mí mismo. Conozco mi potencial y creo en mí. He trabajado duro para llegar hasta aquí. No me veo como un portero espectacular; intento hacer las cosas de la manera más simple posible."
¿Cómo le está yendo a Modrić en el Milan?
Tras más de una década en el Santiago Bernabéu, donde se consolidó como uno de los mejores futbolistas de su generación, Luka Modrić dejó finalmente el Real Madrid este verano para unirse al AC Milan como agente libre. Hasta ahora, el veterano centrocampista ha disputado 15 partidos en todas las competiciones, anotando un gol y aportando dos asistencias.
Sobre su decisión de mudarse a Italia, Modrić explicó: "Después del Real, siempre he dicho que cualquier movimiento es un paso atrás. Pero siento que llegué a un club que se acerca mucho al Real Madrid en reputación e historia; para mí, fue la situación más ideal. Además, amo Milán y crecí admirando el fútbol italiano. Cuando surgió la oportunidad de venir al Milan, supe que era la correcta."
El croata añadió sobre su adaptación: "La ciudad es maravillosa. La gente me recibió de forma increíble, tanto dentro como fuera del club. Compañeros, entrenador, aficionados… todo es de un nivel altísimo. Se siente que el Milan es un club histórico, uno de los más grandes del mundo. Estoy realmente feliz y disfrutando cada momento."
