Mientras hablaba de un cambio a La Liga para Mainoo, Mendieta quisiera ver a otra estrella de Inglaterra considerar los méritos de Barcelona. El capitán de los Three Lions, Harry Kane tiene cláusulas en su contrato con el Bayern Múnich que pueden activarse en las ventanas de transferencia de 2026.

Después de romper su sequía de trofeos como ganador del título de la Bundesliga, se ha sugerido que Kane podría abrirse a un nuevo desafío. Habiendo seguido a Robert Lewandowski al Allianz Arena, podría hacer lo mismo en el Camp Nou mientras otro prolífico número 9 ve su contrato en Cataluña acercarse a la agencia libre.

El exinternacional español Mendieta añadió: "Harry Kane viniendo a La Liga sería fantástico. Nuestras carreras son cortas y no podemos jugar para siempre, pero no creo que deje el Bayern pronto.

"Sin embargo, si Robert Lewandowski dejara Barcelona, un nuevo número nueve sería muy emocionante. Nuevamente, estamos jugando un poco al Football Manager aquí, y sabemos que las finanzas de Barça son difíciles. Pero, futbolísticamente, creo que sería emocionante verlo en La Liga.

"Si el Barça necesitara un reemplazo y Lewandowski dejara el club, Harry Kane sería una gran opción."