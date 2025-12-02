Getty/GOAL
Advierten que comparar a Lamine Yamal con Lionel Messi solo le suma presión innecesaria
¿El próximo Messi? Lamine Yamal traza un camino que recuerda al ícono argentino
Yamal, sin embargo, ha tenido que acostumbrarse a convivir con esas comparaciones. Desde que emergió de La Masia —la misma cantera que formó al argentino considerado por muchos el GOAT— las similitudes entre ambos, dos zurdos explosivos y llenos de talento, han sido inevitables.
Su juego valiente le ha permitido apartarse del ruido mientras sigue derribando récords. Ha dejado claro en varias ocasiones que no busca ser “el nuevo Messi”, sino construir su propio legado. Pero eso solo será posible si consigue mantenerse alejado de distracciones dentro y fuera del campo.
- Getty
Comparación de GOAT: por qué el debate Lamine vs. Messi no beneficia a nadie
El excentrocampista del Barcelona, Gaizka Mendieta, declaró a Casinostugan: “Las comparaciones con Lionel Messi no están ayudando a Lamine Yamal. No le sirven a nadie, y mucho menos al jugador. Ya sabes: ‘el nuevo 10’, ‘el nuevo Messi’, ‘hace lo que Messi hacía a su edad’. Cuando escucho esas conversaciones, pienso: ¿cuántos Messis ha habido en la historia del fútbol? ¿Cuántos jugadores como Messi hemos visto? Yo puedo contar quizá tres, y entre ellos hay diferencias de 20, 30, 40 o incluso 50 años. Es extremadamente raro ver futbolistas como Messi o Cristiano Ronaldo.
“De hecho, que Messi y Ronaldo hayan coincidido en la misma época es algo prácticamente único. Por eso, encontrar otro jugador así ya es muy difícil; y además, poner esa presión sobre un chico de 18 años, que tiene por delante unos 20 años de carrera, es demasiado. Ojalá lo logre, pero es muy complicado. No solo por el nivel de juego, sino por las lesiones y muchos otros factores. Tiene 18 años, aún está creciendo, desarrollando músculos y huesos. Por eso debemos tener cuidado con estas comparaciones: generan una presión innecesaria. “Mira, disfrutemos. Es un talento increíble, disfrutemos lo que ofrece partido a partido. Ojalá llegue a los 40 y sea el próximo Messi, pero sin presión. Ya hemos visto a muchos, como Ansu Fati o Munir El Haddadi, recibir ese mismo título de ‘nuevo Messi’, y también ha pasado en Argentina. No es tan simple.”
¿Fichará el Barcelona a Rashford?
Yamal puede apoyarse en quienes lo rodean en el Camp Nou, incluido el internacional inglés Marcus Rashford, uno de los jugadores que hoy pueden ayudar a asumir la responsabilidad de generar goles y asistencias. El atacante ha dejado buenas sensaciones durante su préstamo desde el Manchester United, aunque aún está por verse si el Barcelona activará la opción de compra.
Mendieta comentó sobre el delantero de 28 años: “Marcus Rashford ha estado excelente. Ha sido fantástico para el equipo: siete asistencias y, creo, tres goles. Pero lo más importante es que aporta muchísimo al colectivo. Su continuidad dependerá de la situación financiera del club. Con el nivel que está mostrando, interés seguro tendrá, pero todo dependerá de dónde esté el Barça económicamente y de lo que Rashford quiera para su contrato, hasta dónde esté dispuesto a negociar, porque sabemos que el club no puede pagar ciertos salarios. Deportivamente, encaja al 100%. La pregunta es si ambas partes podrán llegar a un acuerdo económico”.
Mendieta añadió: “Es triste decirlo, pero la lesión de Raphinha ha ayudado. Si él estuviera disponible, seguramente se alternarían y habría más rotación. Pero su ausencia le ha permitido a Rashford jugar con regularidad, y eso le ha ayudado a asentarse. Además, estar lejos de Inglaterra y de la Premier League le ha venido bien, porque siempre estaba en el centro de atención, y no siempre por las razones correctas.
“Creo que está disfrutando de su vida en Barcelona. Le encanta poder ir a un restaurante sin que la gente lo moleste, pasear por la playa, vivir con tranquilidad. Todo eso le ha ayudado a adaptarse. El estilo de juego también le beneficia: no necesita correr tanto como creía antes, y ahora se trata más de táctica, de elegir mejor cuándo desmarcarse, cuándo dar un pase, un centro o participar en una acción decisiva. Todos estos factores están contribuyendo a que sea el jugador que quiere ser, y la afición lo está disfrutando.”
- Getty/GOAL
Calendario del Barcelona: los próximos retos de Lamine Yamal y Rashford
Lamine Yamal y Rashford han sido clave para que el Barcelona vuelva a lo más alto de la Liga en plena defensa del título, aprovechando la reciente caída en el rendimiento del Real Madrid. El equipo de Hansi Flick regresará a la acción el martes, cuando afrontará un exigente duelo en casa ante el Atlético de Madrid.
Anuncios