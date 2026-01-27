Se pueden haber elaborado planes a largo plazo en Merseyside en lo que respecta a la última línea de defensa del Liverpool, con la aceptación de que ningún jugador puede continuar para siempre. En algún momento, se requerirá un nuevo portero para ocupar el puesto.

Ese día podría llegar antes de lo que muchos esperaban, ya que Alisson solo está vinculado con el club hasta el verano de 2027. Se necesita tomar una gran decisión sobre su futuro en las próximas semanas, ya que no tiene sentido permitir que se acerque a la agencia libre.

Alisson ahora tiene 33 años, pero parece que todavía tiene mucho por ofrecer. Ha estado en Anfield desde 2018 y ha desempeñado un papel principal en la transformación del Liverpool bajo la dirección de Jurgen Klopp, con dos títulos de la Premier League y una corona de la Liga de Campeones ahora figurando de manera prominente en su impresionante lista de logros.

Se insta a los Reds a hacer todo lo posible para poner en marcha una extensión de contrato, con la historia del fútbol llena de historias de lo difícil que puede ser reemplazar a porteros de élite. Se ha aconsejado al Liverpool mantener a Alisson hasta que "no pueda caminar más".