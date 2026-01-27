Advierten al Liverpool que cometerían un gran error al dejar ir a Alisson, ya que una leyenda de la portería de la Premier League afirma que podría llevar AÑOS encontrar un reemplazo
Gran figura moderna: Alisson ha brillado para el Liverpool campeón del título
Se pueden haber elaborado planes a largo plazo en Merseyside en lo que respecta a la última línea de defensa del Liverpool, con la aceptación de que ningún jugador puede continuar para siempre. En algún momento, se requerirá un nuevo portero para ocupar el puesto.
Ese día podría llegar antes de lo que muchos esperaban, ya que Alisson solo está vinculado con el club hasta el verano de 2027. Se necesita tomar una gran decisión sobre su futuro en las próximas semanas, ya que no tiene sentido permitir que se acerque a la agencia libre.
Alisson ahora tiene 33 años, pero parece que todavía tiene mucho por ofrecer. Ha estado en Anfield desde 2018 y ha desempeñado un papel principal en la transformación del Liverpool bajo la dirección de Jurgen Klopp, con dos títulos de la Premier League y una corona de la Liga de Campeones ahora figurando de manera prominente en su impresionante lista de logros.
Se insta a los Reds a hacer todo lo posible para poner en marcha una extensión de contrato, con la historia del fútbol llena de historias de lo difícil que puede ser reemplazar a porteros de élite. Se ha aconsejado al Liverpool mantener a Alisson hasta que "no pueda caminar más".
Por qué dejar ir a Alisson sería un gran error
Esa es la opinión del exjugador de los Reds y exguardameta del USMNT Friedel, quien - hablando en asociación con Nettotobak - dijo a GOAL cuando se le preguntó cuán importante es Alisson para la causa colectiva: “Tienes que mirar a los grandes, tus grandes porteros, y lo que sucedió por un tiempo mientras los equipos intentan averiguar cómo reemplazarlos. Por lo general, lleva un tiempo.
“Mira lo que le pasó a United cuando [Peter] Schmeichel se fue y cuánto tiempo tardaron en encontrar a [Edwin] van der Sar, cuántos porteros pasaron antes de que llegaran a él. Sé que [Fabien] Barthez estuvo allí por un corto tiempo, pero no era Van der Sar.
“Creo que Alisson es el mejor. Me gustan todas las partes de su juego. Creo que no tiene una verdadera debilidad. ¿Hay personas que podrían ser un poco mejores con los pies? Sí, pero él todavía es muy bueno con los pies.
“Hay ciertos jugadores que tomarían mucho tiempo para reemplazar y ciertos jugadores que dejarían una gran huella si se fueran. Él es uno de esos. No tengo idea de lo que está pasando con su contrato, pero haría todo lo posible por mantenerlo allí el mayor tiempo posible: exprimir cada onza de talento que puedas del tipo hasta que no pueda caminar más, luego darle una despedida increíble y estrechar su mano.”
Regreso a sus raíces: Alisson podría volver a Brasil
Alisson ha estado revelando poco sobre sus intenciones en 2026, con una misión en la Copa del Mundo con Brasil capturando gran parte de su atención. Dijo antes de que comenzara la actual campaña de la Premier League: “Nunca he podido planificar a largo plazo. Obviamente ahora me queda un año de contrato y otro año de opción del club, que probablemente ejercerán. Es un momento decisivo en mi carrera, con una Copa del Mundo acercándose. Quiero estar muy concentrado, no quiero que nada externo se interponga en eso.”
Se ha especulado sobre un regreso a sus raíces en el Internacional para Alisson, y el imponente sudamericano no descarta nada. Dijo sobre ese tema: “Hablo con atletas que han hecho este movimiento para regresar, algunos han tenido buenas experiencias, otros no. Cada uno tendrá su propia experiencia, pero quiero regresar, especialmente al Inter. No sé cuándo sucederá, pero todavía quiero hacerlo a un alto nivel. Eso es lo que he planeado.”
Los cuatro primeros y la Liga de Campeones: el enfoque inmediato del Liverpool
Por ahora, Alisson está centrado en el intento del Liverpool de asegurar un lugar entre los cuatro primeros en la Premier League y el progreso positivo en la Champions League - con un enfrentamiento europeo con Qarabag como próximo en la agenda para el equipo de Arne Slot, ya que la oposición azerbaiyana visitará Anfield el miércoles.