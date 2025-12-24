'Eso es lo que me molesta' - Leyenda del Lyon lanza advertencia a Endrick tras préstamo del exdelantero del Real Madrid

Un traslado a la Premier League había sido una de las opciones contempladas para el joven Endrick, con Manchester United y West Ham vinculados previamente al internacional brasileño. Sin embargo, fue el Lyon de la Ligue 1 quien se impuso en la carrera y se hizo con el delantero cedido por el resto de la temporada.

Endrick, que contó con más protagonismo bajo el mando del anterior técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, espera que este cambio de escenario y la posibilidad de más minutos en el campo refuercen sus opciones de cara al Mundial 2026. La selección brasileña sigue dirigida por Ancelotti, aunque el joven delantero no ha sido convocado desde la derrota ante Argentina en marzo.

El fichaje de Endrick por el Parc OL fue celebrado por la exestrella del Real Madrid y del Lyon, Karim Benzema, quien comentó “vamoossss” en la publicación que anunciaba el préstamo, mientras que Kylian Mbappé también elogió la decisión.

Sin embargo, la leyenda del Lyon, Sidney Govou, se mostró escéptica sobre las razones detrás del fichaje de Endrick, destacando lo que le “molesta” del movimiento.