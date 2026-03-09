adidas
adidas nos trae una gran dosis de nostalgia futbolística de los 90 con las nuevas botas Predator EQT
adidas lanza los Predators retro
La última de una serie de reediciones increíblemente geniales, adidas ha lanzado las Predator EQT, un homenaje a la era adidas Equipment, sinónimo absoluto de la estética del fútbol de principios de los 90.
Con un diseño muy limpio, tres rayas plateadas metalizadas resaltan sobre una base negra intensa, con el inconfundible verde de la marca adidas Equipment formando un borde a su alrededor. El aspecto fundamentalmente sencillo se realza con un patrón abstracto plateado en la parte delantera del pie, con ese mismo color verde en la suela. El emblemático logotipo de la franquicia aparece en el talón y en la lengüeta plegable, junto con las palabras «EQT 1991».
- Getty
¿Qué es adidas Equipment?
Presentada por primera vez en 1991, la línea adidas Equipment se concibió como una línea funcional y sin adornos para múltiples deportes, que se reducía a lo esencial para centrarse exclusivamente en el rendimiento, utilizando una paleta de colores sencilla en verde, negro y blanco. Las piezas originales que llevan el famoso logotipo que la definió siguen siendo codiciadas por los coleccionistas de ropa deportiva vintage de todo el mundo.
En el ámbito del fútbol, la franquicia es sinónimo de la estética de camisetas holgadas y pantalones cortos de la época, que lucían equipos como el Arsenal, el Liverpool y el Bayern de Múnich. La plantilla del kit es accidentalmente icónica y fácilmente reconocible, con tres gruesas rayas de colores en el hombro derecho y la pierna izquierda de los pantalones cortos, y el logotipo de Equipment centrado en el pecho.
Regreso al campo
Aunque las piezas originales son el santo grial para muchos coleccionistas, adidas ha aprovechado la popularidad de la franquicia a lo largo de los años lanzando colecciones de ropa urbana, ropa deportiva y zapatillas, pero este es un regreso poco habitual al terreno de juego. Las adidas Equipment Predator Precision se presentaron en 2000, y en 2021 se lanzó un pack Predator Freak EQT para celebrar los 30 años de la línea, aunque no se llevaron mucho.
- adidas
Los aspectos técnicos
Las nuevas Predator de adidas impulsan su franquicia Equipment hacia la era moderna y, aunque las botas siguen siendo sencillas, cuentan con algunos toques modernos.
Está diseñada con una nueva estructura ligera, que incluye la placa «Powerspine» del gigante alemán de la ropa deportiva integrada en la suela para mejorar la estabilidad, lo que proporciona al deportista más potencia y precisión en cada golpeo del balón.
Las adidas Predator EQT ya están disponibles online y en tiendas seleccionadas.
