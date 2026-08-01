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¿Adicción? La estrella del Barcelona abre su corazón con impactantes confesiones

W. Szczesny
Primera División
Barcelona
España

El polaco Wojciech Szczesny, guardameta del Barcelona, reveló que no está dispuesto a luchar contra su adicción al tabaco.

Más allá de su nivel dentro del terreno de juego, Szczesny ha logrado ganarse el cariño de la afición del Barcelona gracias a su personalidad franca y a su manera espontánea de ser. 

Y por primera vez en su carrera, tiene un cántico especial de la afición ("Szczesny el fumador"), algo que le hace muy feliz pese a estar relacionado con su adicción al tabaco.

El diario Sport publicó las declaraciones de Szczesny durante su entrevista con el diario "The Athletic", donde habló de la "debilidad" que padece, subrayando que, pese a ser algo "terrible" y que no recomienda a nadie, no está dispuesto a librar una batalla contra ella.

El guardameta polaco dijo: "Nunca antes había tenido un cántico propio, así que lo estoy disfrutando. Puede que no parezca lo más profesional del mundo, pero soy como soy. La gente sabe que tengo una adicción de la que no puedo deshacerme".

Y añadió: "Creo que esto también les parece auténtico, porque muchos jugadores tienen distintos tipos de adicción, ya sea a la nicotina, al alcohol o al juego. Pero yo soy abierto respecto a este asunto. Es una adicción que ni siquiera estoy dispuesto a combatir. La acepto, y quizás eso es lo que hace que parezca auténtico a ojos de la gente".

El guardameta polaco también explicó que la gente no cree que fume solo por las fotos que le tomaron los paparazzi, sino porque él mismo lo reconoció.

Dijo: "He reconocido mi adicción, una adicción que sufren muchas personas en todo el mundo. Y quizás la gente pueda verse reflejada en esta historia".

Y matizó, subrayando: "Nunca pienso en animar a la gente a fumar. Creo que es algo terrible, y todos deberían evitarlo. Es una de mis debilidades, pero estoy en paz con esa debilidad".

  • Wojciech Szczesnygetty

    Me enamoré del Barcelona

    Y cuando recibió la oferta del Barcelona, tras una reflexión serena, Szczesny se prometió a sí mismo que, si la aceptaba, la disfrutaría al máximo posible.

    Y dijo: "Me siento como uno de los aficionados que están dentro del estadio. Afronto esta etapa como una recompensa adicional en mi carrera. La aprovecharé al máximo y la disfrutaré de la manera que me gusta, y parece que la gente lo percibe con sinceridad".

    Y añadió: "Siento una enorme cantidad de cariño por parte de la afición, tanto como yo también me he enamorado de este lugar y del Barcelona".

    El guardameta polaco es consciente de que muchos lo ven como "el jugador de mayor edad del vestuario, y el más sonriente y relajado", pero subrayó que hay otros aspectos de su personalidad que no siempre salen a la luz.

    Y apuntó: "A veces, lo que muestras en la portada no es todo lo que hay en tu interior. Podría haberme mantenido en silencio, no sonreír, no disfrutar tanto de mi vida, e intentar ser visto más como un jugador profesional que posee una gran comprensión del fútbol y puede transmitir su experiencia a los jugadores más jóvenes".

    Y concluyó su intervención diciendo: "Pero elegí no hacerlo".

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