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Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Daniel Buse

Traducido por

Acuerdo verbal: el Real Madrid recupera a un internacional español de la Premier League

Primera División
Real Madrid
M. Cucurella
Chelsea
Premier League

El Real Madrid fichará al lateral izquierdo del Chelsea Marc Cucurella, con quien ya hay un acuerdo verbal.

Así lo informa el experto italiano en fichajes Fabrizio Romano. El jugador de 27 años es, según él, el fichaje preferido del nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, que sustituirá a Álvaro Arbeloa la próxima temporada. 

«Cucurella deja el Chelsea y ficha por el Madrid tras el Mundial», publicó Romano. Ahora, el lateral se concentra con la selección española en la Copa América de Estados Unidos, Canadá y México. La actual campeona de Europa debutará el lunes (18:00 h) ante Cabo Verde con Cucurella en sus filas. 

  • El Real Madrid fichó el verano pasado a Álvaro Carreras, lateral izquierdo del Benfica, por 50 millones de euros. También cuenta con Ferland Mendy. Carreras fue titular al principio, en parte porque el francés estaba lesionado. Sin embargo, en la fase decisiva de la temporada, Arbeloa sorprendió al preferir a Mendy en algunos partidos, como la vuelta de cuartos de la Champions contra el Bayern. 

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  • Marc Cucurella Chelsea 2026Getty

    Cucurella lleva cuatro años jugando en el Chelsea

    Cucurella tiene contrato con el Chelsea hasta 2029, así que su traspaso costaría mucho. Su valor de mercado ronda los 55 millones de euros. Se formó en el Espanyol y en el Barcelona. En 2020 el club catalán lo cedió al Getafe por unos doce millones. Un año después fichó por el Brighton por 18 millones, que lo vendió al Chelsea por 65 millones en 2022. 

    Con España ha jugado 24 partidos y ganó la Eurocopa 2024; su mano no sancionada ante Alemania en cuartos aún le vale abucheos de los aficionados rivales. 

  • Las estadísticas de Marc Cucurella en la temporada 2025/26:

    Partidos: 50
    Minutos jugados: 3871
    Goles: 1
    Asistencias: 4