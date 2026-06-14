Así lo informa el experto italiano en fichajes Fabrizio Romano. El jugador de 27 años es, según él, el fichaje preferido del nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, que sustituirá a Álvaro Arbeloa la próxima temporada.

«Cucurella deja el Chelsea y ficha por el Madrid tras el Mundial», publicó Romano. Ahora, el lateral se concentra con la selección española en la Copa América de Estados Unidos, Canadá y México. La actual campeona de Europa debutará el lunes (18:00 h) ante Cabo Verde con Cucurella en sus filas.