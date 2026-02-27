¿Acuerdo cancelado? El director del Atlético de Madrid desmiente los rumores sobre el fichaje de Antoine Griezmann por la MLS, a pesar de las afirmaciones sobre su inminente traspaso al Orlando City

El director deportivo Mateu Alemany ha desmentido rotundamente los rumores que circulaban sobre la posible salida de Griezmann a Estados Unidos. En declaraciones a los medios de comunicación tras el reciente sorteo de la Liga de Campeones, Alemany se mostró tajante sobre la situación del delantero. Se había informado de que Griezmann ficharía por el Orlando antes de que se cerrara el mercado de fichajes, e incluso se había sugerido que el partido contra la Real Sociedad del 7 de marzo sería el último con el club de la capital. Sin embargo, el director desestimó los rumores sobre el Orlando City como meros chismes y destacó las obligaciones contractuales actuales del jugador.

Alemany dejó muy claro que el ganador de la Copa del Mundo, de 34 años, sigue estando profundamente integrado en los planes inmediatos de Diego Simeone. «Esa cuestión es pura especulación. Antoine tiene dos temporadas más, está centrado en lo que viene y su rendimiento es muy bueno», afirmó Alemany. Además, reforzó la confianza del club en el francés, añadiendo: «Pensamos en que nos ayude en lo que viene. El resto son especulaciones».