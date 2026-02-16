Getty
«Actué como su agente»: Vinicius Jr. revela cómo ayudó al Real Madrid a fichar a Kylian Mbappé y Jude Bellingham
Récord de Mbappé en el Real Madrid: goles y partidos jugados
Mbappé ha marcado 82 goles con el Real Madrid en 90 partidos disputados en todas las competiciones, 38 de ellos esta temporada. Ganó la Bota de Oro de la Liga la temporada pasada y vuelve a encabezar esa clasificación esta temporada.
El Real Madrid busca conquistar más títulos importantes, tanto en la competición nacional como en la continental, con su temible número 10 al frente. Trabajaron duro para fichar a Mbappé, y se les presentó una oportunidad cuando expiró su contrato con el París Saint-Germain.
Mbappé se marchó a España como agente libre y firmó un lucrativo contrato, ya que el francés nunca ocultó que su sueño era jugar en el equipo madrileño. Sin embargo, fue convencido para seguir ese camino por figuras destacadas que ya formaban parte de la plantilla del Real Madrid.
Cómo Vinicius consiguió que Mbappé y Bellingham ficharan por el Bernabéu
Vinicius se encargó de hacer realidad el fichaje, tras sondear regularmente a Mbappé. El internacional brasileño le ha contado a Ibai Llanos, tras convencer también a un centrocampista internacional inglés para que se marchara a España: «Cada verano le escribía [a Mbappé]: "¿Cuándo vienes?". Actué como agente. Con [Jude] Bellingham hice lo mismo. Quiero jugar con los mejores para tener más opciones de ganar. Pasamos más tiempo juntos que con nuestras familias. Tenemos que tener una buena relación».
Anteriormente se había hablado de que Mbappé y Vinicius mantenían una relación tensa, ya que ambos quieren ser los protagonistas en Madrid, pero esos rumores se han desmentido con regularidad.
Mbappé ha dicho: «Tengo muy buena relación con Vinicius. Mucho mejor este año, nos hemos conocido mucho más. Es un gran jugador y, como persona, muy buena.
«Dos jugadores famosos en el mismo equipo venden muchos periódicos... Sabemos que la gente habla de nosotros todo el tiempo. Lo normalizo porque el día que haya un problema real, espero que nunca suceda, diré que es grave. Y la gente escuchará y entenderá que lo digo en serio. Esto no es grave. En la vida de un futbolista famoso, o de un jugador del Real Madrid, esto no es grave».
¿Fichará Vinicius un nuevo contrato en medio de los rumores sobre la Liga Profesional Saudí?
Se ha especulado con la salida de Vinicius del Bernabéu, con ofertas deslumbrantes que, según se dice, están preparadas en la Liga Profesional Saudí, pero él afirma estar feliz en la capital española y aún podría acordar una ampliación de su contrato, que expira en 2027.
Sobre su futuro, ha declarado: «Estoy muy feliz. Jugar en el Real Madrid, tener la vida que tengo y a mi familia me hace feliz. Ser feliz dentro y fuera del campo es lo mejor».
Vinicius ha visto cómo su rendimiento ha bajado ligeramente desde que se convirtió en candidato al Balón de Oro en 2024, pero ha superado la barrera de los 20 goles en cuatro temporadas consecutivas. Esta temporada ha alcanzado los dos dígitos a pesar de sus desacuerdos con el anterior entrenador del Madrid, Xabi Alonso.
Es plenamente consciente de la presión a la que está sometido y afirma haberse acostumbrado a ella tras irrumpir en la escena como un adolescente precozmente dotado. Añadió sobre rendir bajo los focos más brillantes: «Cuando somos muy jóvenes no aprendemos a ser famosos. Salí de la nada para ser famoso y no poder salir a la calle.
Lo bueno es que la gente te quiere mucho, pero lo malo es la prensa y los aficionados rivales. Pero me encantan (los silbidos de los aficionados rivales). Entrenamos para estos partidos. En los momentos de presión es cuando destacan los mejores jugadores, y en el Real Madrid estamos preparados».
Partidos del Real Madrid 2025-26: Próximo encuentro con el Benfica de Mourinho
El Real Madrid está en la pelea por los títulos de La Liga y la Champions League esta temporada, con Vinicius y Mbappé listos para jugar la eliminatoria de la fase final europea contra el Benfica de José Mourinho el martes, antes de visitar al Osasuna el sábado.
