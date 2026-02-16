«Actué como su agente»: Vinicius Jr. revela cómo ayudó al Real Madrid a fichar a Kylian Mbappé y Jude Bellingham

Se ha especulado con la salida de Vinicius del Bernabéu, con ofertas deslumbrantes que, según se dice, están preparadas en la Liga Profesional Saudí, pero él afirma estar feliz en la capital española y aún podría acordar una ampliación de su contrato, que expira en 2027.

Sobre su futuro, ha declarado: «Estoy muy feliz. Jugar en el Real Madrid, tener la vida que tengo y a mi familia me hace feliz. Ser feliz dentro y fuera del campo es lo mejor».

Vinicius ha visto cómo su rendimiento ha bajado ligeramente desde que se convirtió en candidato al Balón de Oro en 2024, pero ha superado la barrera de los 20 goles en cuatro temporadas consecutivas. Esta temporada ha alcanzado los dos dígitos a pesar de sus desacuerdos con el anterior entrenador del Madrid, Xabi Alonso.

Es plenamente consciente de la presión a la que está sometido y afirma haberse acostumbrado a ella tras irrumpir en la escena como un adolescente precozmente dotado. Añadió sobre rendir bajo los focos más brillantes: «Cuando somos muy jóvenes no aprendemos a ser famosos. Salí de la nada para ser famoso y no poder salir a la calle.

Lo bueno es que la gente te quiere mucho, pero lo malo es la prensa y los aficionados rivales. Pero me encantan (los silbidos de los aficionados rivales). Entrenamos para estos partidos. En los momentos de presión es cuando destacan los mejores jugadores, y en el Real Madrid estamos preparados».