Actualización del contrato de Christian Pulisic: AC Milan fija fecha para conversaciones con la estrella de Estados Unidos mientras se revelan detalles de una oferta mejorada
¿Cuándo expira el actual contrato de Pulisic con el AC Milan?
El contrato actual de Pulisic está previsto hasta 2027, con la opción de 12 meses adicionales más allá de ese punto. El Milan está ansioso por añadir al menos otro año a esos términos, ya que el internacional estadounidense ve reconocida su importancia para la causa colectiva.
Se hizo una oferta formal que estuvo sobre la mesa durante gran parte de 2025, sin que se llegara a un acuerdo. Se decía que Pulisic había puesto las discusiones en "pausa" después de ver al Rossoneri quedarse sin clasificación europea, con temores sobre la dirección en la que se dirigía el equipo.
El entrenador que regresa, Massimiliano Allegri, ha contribuido a un cambio de fortuna, con el Milan entrando en 2026 situado en el segundo lugar de la tabla de la máxima categoría italiana, a un punto de su eterno rival, el Inter. Pulisic, conocido cariñosamente como 'Capitán América', se ha convertido en un líder en el campo.
Récord de Pulisic: Goles y asistencias en 2025-26
Nadie en la Serie A puede afirmar haber sido tan productivo esta temporada, con 21 contribuciones de gol (14 goles y siete asistencias) registradas. Ha sufrido algunos contratiempos por lesiones, promediando un gol cada 70 minutos que pasa en el campo.
El compañero delantero Rafael Leao también ha sufrido problemas de lesiones esta temporada, lo que ha impedido a Allegri alinear regularmente su unidad de ataque favorita. El Milan considera eso positivo en esta etapa, con la promesa de que habrá más por venir de ellos.
Si se puede desbloquear todo el potencial, entonces Pulisic podría estar convencido de quedarse. El exjugador estrella del Chelsea, que se convirtió en ganador de la Liga de Campeones en Stamford Bridge, ha visto especulaciones sobre un posible regreso a la Premier League.
¿Por qué Pulisic ha decidido no firmar un nuevo contrato con el AC Milan?
El exestrella de la USMNT Brad Friedel dijo a GOAL a finales de 2025 cuando se le preguntó por qué Pulisic ha optado por no firmar un nuevo contrato en Milán: “Creo que sugiere que está dejando sus opciones abiertas. Cuando yo estaba en clubes, siempre quería firmar mis contratos cuando estaba feliz en los lugares. Solo puedo basarme en mi experiencia personal, me gustaba tener múltiples años en el contrato – nunca se sabe con las lesiones a la vuelta de la esquina. Si estaba realmente feliz en un lugar, realmente disfrutaba tener dos o tres años en un contrato.
“Solo hay dos razones para no firmar. Una, no estás contento con el contrato. Dos, estás manteniendo tus opciones abiertas. Quizás ha dado un compromiso verbal. Asumiría que está dejando sus opciones abiertas. Si estás feliz en algún lugar y estás contento con los números, firmas el contrato.”
El legendario exguardameta añadió: “La única otra cosa que puede entrar en juego es si no estás convencido del club en sí mismo. Por la forma en que está jugando, no parece que esa sea la razón - juega realmente bien cada semana para ellos.”
Términos mejorados: Pulisic recibirá un aumento salarial en San Siro
Calciomercato informa que el Milan está "relativamente tranquilo" en lo que respecta al debate sobre el futuro de Pulisic. Tras haber convencido a Alexis Saelemakers para renovar su contrato, ahora puede prestarse atención a otras partes.
Se dice que los Rossoneri están avanzando con sus planes para añadir 12 meses al contrato de Pulisic, llevándolo hasta 2029, con una cláusula de extensión automática. Los directivos del club creen que se puede hacer progreso en las próximas semanas.
Se afirma que se ha "programado otra reunión para la primavera", con los asuntos en el campo como prioridad principal para todos los involucrados en este momento. Calciomercato afirma que el Milan "no tiene prisa por finalizar el acuerdo" con Pulisic, ya que el jugador no ha dado indicios de que esté considerando un cambio de escenario.
También se informa que "la mejor oferta posible" se presentará al entorno de Pulisic, ya que obtiene un considerable aumento de sueldo. Los términos que se están proponiendo verán al estadounidense alinearse con los principales ganadores del Milan, con Leao ganando actualmente 6 millones de euros (£5m/$7m) anuales.
