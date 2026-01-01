Actualización del contrato de Christian Pulisic: AC Milan fija fecha para conversaciones con la estrella de Estados Unidos mientras se revelan detalles de una oferta mejorada

El contrato actual de Pulisic está previsto hasta 2027, con la opción de 12 meses adicionales más allá de ese punto. El Milan está ansioso por añadir al menos otro año a esos términos, ya que el internacional estadounidense ve reconocida su importancia para la causa colectiva.

Se hizo una oferta formal que estuvo sobre la mesa durante gran parte de 2025, sin que se llegara a un acuerdo. Se decía que Pulisic había puesto las discusiones en "pausa" después de ver al Rossoneri quedarse sin clasificación europea, con temores sobre la dirección en la que se dirigía el equipo.

El entrenador que regresa, Massimiliano Allegri, ha contribuido a un cambio de fortuna, con el Milan entrando en 2026 situado en el segundo lugar de la tabla de la máxima categoría italiana, a un punto de su eterno rival, el Inter. Pulisic, conocido cariñosamente como 'Capitán América', se ha convertido en un líder en el campo.