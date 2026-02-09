Getty Images Sport
«Acabamos de empezar»: Ryan Reynolds envía un mensaje mientras la estrella de Hollywood celebra cinco años en el Wrexham con Rob Mac.
El Wrexham pone sus ojos en la Premier League
El Wrexham ocupa actualmente el sexto puesto de la Championship, lo que le da acceso a la última plaza de play-off para el ascenso. El club galés ha salido de la liga no profesional con el apoyo de Reynolds y Mac, y, en el quinto aniversario de su llegada a Gales, este ha enviado un mensaje a través de las redes sociales.
En declaraciones a X, Reynolds dijo: «Cinco años, parece que acabamos de empezar». También publicó un vídeo con un montaje de los momentos más importantes.
«Nunca se repetirá».
El Wrexham también ha conmemorado el aniversario en las redes sociales, y el exguardameta Ben Foster ha afirmado que su increíble ascenso nunca será igualado.
Dijo: «En el Salford City, los que llevan las riendas son futbolistas que ya lo han hecho todo antes. Saben cómo funcionan los clubes de fútbol y, a veces, eso les lleva a pensar en lo que no va a funcionar. El Birmingham tiene propietarios muy ricos, pero el Wrexham es diferente. Rob y Ryan no sabían muy bien lo que hacían cuando se hicieron cargo del club de fútbol. Invirtieron dinero, pero también invirtieron su propia energía. Pusieron su interés personal y su energía en ello de una manera que rara vez se ve. Sinceramente, creo que si les preguntaras de qué están más orgullosos, Wrexham estaría a la altura de cualquier cosa que hayan hecho en la actuación o los negocios. Para tomar algo que no entendías del todo y convertirlo en lo que es hoy, tienes que estar muy orgulloso de ello. Es increíble.
«Es ridículo. Nunca volverá a suceder. Ascender desde una liga no profesional, ascender, ascender y estar ya en puestos de ascenso a este nivel es escandaloso. Hace uno o dos años dije que pensaba que estarían en la Premier League en tres, cuatro o cinco años. Salir de la Championship es muy difícil, es una liga dura y competitiva en la que hay mucho dinero en juego. Pero lo han hecho bien: le han dado al entrenador el poder de fichar a los jugadores que quiere, de entender quiénes son».
Parkinson tiene un «trabajo para toda la vida».
Phil Parkinson ha desempeñado un papel importante en el ascenso del Wrexham en las ligas, y los propietarios han afirmado que tiene un «trabajo para toda la vida», si así lo desea.
Mac ha declarado: «No sé si tengo palabras para describir lo importante que ha sido Phil para la historia y el éxito del Wrexham.
Ryan y yo hablamos constantemente, y no veo ningún escenario en el que Phil Parkinson pueda ser despedido. No tiene ningún sentido.
Ha sido el artífice, el creador de todo esto. Desde nuestro punto de vista, tiene un trabajo de por vida. A menos que encuentre otro trabajo que le interese, es nuestro entrenador. Es nuestro mánager. Es nuestro hombre.
Sé que suena tonto y quizá irresponsable decirlo públicamente, pero la verdad es que eso es lo que sentimos. Y siempre hemos mostrado nuestros sentimientos abiertamente. Siempre hemos sido lo más honestos posible».
Añadió: «Lo que dijimos desde el primer día es que queríamos construir un modelo sostenible.
Si alguien analiza la situación económica actual del club, solo por cómo hemos llegado hasta aquí, no es sostenible.
Pero eso es solo porque la infraestructura no ha existido durante generaciones. Por lo tanto, lo que estamos tratando de hacer es plantar las semillas para que, sí, podamos tener éxito ahora, pero dentro de 50 o 100 años, esas semillas se conviertan en árboles y en un modelo totalmente sostenible.
¿Quiero venir y vernos ganar la Premier League? Sí. ¿Quiero ganar la Champions League? Sí. Pero si Wrexham, como ciudad, no tiene éxito mientras nosotros prosperamos, habremos fracasado».
¿Qué le depara el futuro a Wrexham?
El Wrexham se enfrentará al Ipswich Town en la cuarta ronda de la FA Cup antes de volver a la Championship para enfrentarse al Bristol City la próxima semana.
