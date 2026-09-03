Rosario Abisso ha sido reintegrado en su función de árbitro, como anunció una nota del Tribunal Federal Nacional: "El Tribunal Federal Nacional, Sección Disciplinaria, pronunciándose definitivamente, estima el recurso y declara la ilegalidad de la resolución a la que se refiere el Comunicado Oficial de la Asociación Italiana de Árbitros n.º 1 del 1 de julio de 2026 en la parte en la que dispone la destitución del Sr. Rosario Abisso".





Recordamos que Abisso había sido excluido de la plantilla de la AIA el pasado 1 de julio por "límites de permanencia en el cargo", pero gracias a la ordenanza pudo participar en la concentración de pretemporada de los árbitros de la CAN, aunque como excedente.



