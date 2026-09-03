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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Abisso, reintegrado en su cargo de árbitro: su recurso ha sido aceptado

Serie A

Ha llegado la nota del Tribunal Federal Nacional

Rosario Abisso ha sido reintegrado en su función de árbitro, como anunció una nota del Tribunal Federal Nacional: "El Tribunal Federal Nacional, Sección Disciplinaria, pronunciándose definitivamente, estima el recurso y declara la ilegalidad de la resolución a la que se refiere el Comunicado Oficial de la Asociación Italiana de Árbitros n.º 1 del 1 de julio de 2026 en la parte en la que dispone la destitución del Sr. Rosario Abisso".


Recordamos que Abisso había sido excluido de la plantilla de la AIA el pasado 1 de julio por "límites de permanencia en el cargo", pero gracias a la ordenanza pudo participar en la concentración de pretemporada de los árbitros de la CAN, aunque como excedente.


  • El árbitro de la sección de Palermo, asistido por el abogado Andrea Capone, había presentado recurso después de la decisión por la que había sido excluido de la plantilla de árbitros en activo de cara al campeonato 2026-27. El Tribunal Federal Nacional ha considerado ilegítima dicha medida, por lo que el colegiado de la generación del 85 será reintegrado en la plantilla.

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