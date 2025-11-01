Aaron Ramsey se convierte en la primera baja de Pumas en el Apertura 2025 al rescindir contrato con el club

El tiempo de Ramsey en México estuvo marcado por la inactividad. Llegó ya con una lesión de larga duración que retrasó su debut con el equipo. Y una vez que finalmente estuvo en condiciones de jugar, problemas musculares recurrentes le impidieron mantener la consistencia y lo mantuvieron al margen durante gran parte de la temporada.

La situación empeoró durante la última ventana de la FIFA. Mientras se preparaba para viajar con su familia a Gales, Ramsey perdió a su perro, que se quedaba en México. El incidente afectó al mediocampista, quien terminó perdiéndose la convocatoria a su selección nacional debido a una lesión, y tampoco se presentó de regreso a Pumas para su rehabilitación.

Informes indican que Ramsey permaneció en Guanajuato buscando a su mascota, situación que finalmente le impidió regresar a entrenar con el equipo universitario.