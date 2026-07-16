¿A quién entrenará Antonio Conte? De la selección nacional al extranjero

El fútbol evoluciona sin pausa, hay que actualizarse sin perder la esencia. Como dice Conte a La Gazzetta dello Sport: «Todo ha cambiado. Ahora hay un sistema ofensivo y otro defensivo. Lo clave son los puntos de referencia: a Alisson le pedía marcar al lateral rival que subía. En ataque podemos usar un 3-2-5 y elegir si entre los tres de atrás hay un lateral junto a los dos centrales o un mediapunta que se retrasa, o bien un 2-3-5 e incluso un 2-2-6. A la hora de defender, casi siempre jugamos con un 4-4-2 o, a menudo, con un 5-4-1. Los viejos sistemas pertenecen a un fútbol que ya no existe; hay que pensar de otra forma». Y eso es precisamente lo que está haciendo él.