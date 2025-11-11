A Endrick se le dijo que 'vea qué es lo mejor' para él, ya que Carlo Ancelotti sugiere que el delantero del Real Madrid haga una transferencia en enero si quiere un lugar en la Copa del Mundo 2026

Endrick llegó al Madrid en el verano de 2024 como uno de los jóvenes talentos más brillantes del mundo. Sus goles en su debut en La Liga y la Champions League mejoraron aún más su reputación, ya que el entonces joven de 18 años rápidamente conquistó los corazones de los aficionados del Madrid debido a sus exhibiciones intrépidas en un ataque que incluía a jugadores como Kylian Mbappe, Vinicius Junior y Rodrygo.

En lo que fue una campaña bastante terrible para el Madrid, al no lograr ganar ni La Liga, ni la Champions League, ni la Copa del Rey, Endrick terminó la temporada con siete goles en 37 apariciones, sumando solo 847 minutos. A pesar de su falta de tiempo de juego, Endrick había mostrado suficientes destellos de su talento. Pero una lesión en el tendón de la corva que sufrió al final de la temporada 2024-25 lo mantuvo alejado de la acción por más de cinco meses.

Desde su regreso, no ha sufrido más contratiempos físicos, pero en su mayoría ha sido una pieza secundaria, congelado y relegado a la periferia por el entrenador del Real Madrid Xabi Alonso. Hizo su primera aparición bajo el mando del español en la goleada 4-0 contra el Valencia este mes, entrando como sustituto para jugar los últimos 11 minutos del partido.

Sin embargo, fue un suplente no utilizado en los dos partidos anteriores de Los Blancos, ambos de los cuales no lograron ganar: la derrota 1-0 en la Champions League ante el Liverpool en Anfield, seguida del empate 0-0 como visitante contra el Rayo Vallecano en La Liga durante el fin de semana.