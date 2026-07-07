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700 días de sufrimiento... La pesadilla de Militão continúa

Real Madrid vs Real Sociedad
Real Madrid
Real Sociedad
Primera División
Eder Militao
España
Brasil

Confirmada la fecha de regreso del capitán de la defensa del Real Madrid.

La lucha de Éder Militão contra las lesiones no fue solo una serie de contratiempos pasajeros, sino que se convirtió en una larga pesadilla que privó al Real Madrid de uno de sus pilares defensivos más importantes, mientras que el defensa brasileño se vio obligado a acudir una y otra vez a la enfermería.

Tras consolidarse como líder de la zaga madridista y uno de los mejores centrales del mundo, las lesiones le persiguen desde 2023, privando al equipo de su capitán defensivo durante largos periodos sin tregua.

  • Un largo calvario... ¿Cuándo volverá Militão?

    Según Marca, Éder Militão lleva 700 días lesionado en las últimas tres temporadas. 

    El brasileño se recupera de la rotura del bíceps femoral izquierdo sufrida el 21 de abril, que requirió cirugía y lo mantendrá de baja unos cuatro meses. lo que le hará perderse el inicio de la próxima temporada; el técnico José Mourinho confía en contar con él a partir de octubre.

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  • Un nivel preocupante de contagios

    La nueva lesión de Militão agrava su calvario físico y mental.

    La pesadilla empezó en la temporada 2023-2024, con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que lo mantuvo de baja 231 días.

    En la siguiente temporada sufrió tres lesiones más, incluida una nueva rotura del ligamento cruzado anterior y daño en los cartílagos de la rodilla derecha, que lo mantuvo inactivo 255 días.

    La temporada pasada sumó cuatro lesiones más, con 214 días de baja.

    En total, ha sufrido ocho lesiones y 700 días de baja en las últimas tres temporadas.

    Ahora se recupera de su última lesión con la esperanza de recuperar la continuidad.

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  • Cuatro y seis meses antes de la vuelta

    El cirujano finlandés Lasse Lempainen, que lo operó, confirmó que la lesión era muy grave y que la cirugía era la única opción.

    Lempäinen declaró: «No había otra opción. Su lesión era muy grave y la cirugía era la única solución. Con esta lesión en el isquiotibial, no habría podido continuar su carrera profesional al más alto nivel. Lamentamos que no pueda participar en el Mundial este verano».

    Añadió que, tras una lesión así en los tendones de la rodilla, se necesitan entre cuatro y seis meses para competir de nuevo al máximo nivel.

    Este plazo permite a Mourinho contar con Militão como uno de sus fichajes más destacados de las primeras jornadas, junto a Rodrygo y Ferland Mendy, aún en recuperación.

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