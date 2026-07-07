700 días de sufrimiento... La pesadilla de Militão continúa

La lucha de Éder Militão contra las lesiones no fue solo una serie de contratiempos pasajeros, sino que se convirtió en una larga pesadilla que privó al Real Madrid de uno de sus pilares defensivos más importantes, mientras que el defensa brasileño se vio obligado a acudir una y otra vez a la enfermería.
Tras consolidarse como líder de la zaga madridista y uno de los mejores centrales del mundo, las lesiones le persiguen desde 2023, privando al equipo de su capitán defensivo durante largos periodos sin tregua.