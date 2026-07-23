El FC Barcelona sitúa al astro argentino Julián Álvarez en lo más alto de sus prioridades para reforzar su línea ofensiva, pese a la negativa del Atlético de Madrid a negociar la venta de su estrella.

Sin embargo, el director deportivo del Barça, Deco, no pierde de vista varias alternativas, al igual que la inteligencia artificial, que ha sugerido otros nombres ante la posibilidad de que la operación por Álvarez fracase.

El "diario Sport" señaló en un informe que la opción preferida de la inteligencia artificial en la línea de ataque es João Pedro, jugador del Chelsea, de 24 años.

La inteligencia artificial afirmó: "Pedro sería mi primer sustituto de Julián Álvarez. No es un delantero clásico, pero puede jugar como punta, como segundo delantero o como creador de juego, enlazando entre líneas y participando en la presión. Quizás sea el candidato más compatible con los jugadores del Barcelona, porque no necesita permanecer siempre dentro del área".

Pero el gran obstáculo reside en su precio, ya que el Chelsea pagó 70 millones de euros por su fichaje el verano pasado.

La inteligencia artificial añadió: "El problema está en la operación. João Pedro tiene contrato hasta el año 2033 y fue elegido mejor jugador del club durante la temporada 2025-2026, por lo que convencer al Chelsea de que renuncie a él sería muy costoso".

La inteligencia artificial otorgó a João Pedro una valoración de 9 en cuanto a idoneidad y de solo 4 en cuanto a la posibilidad de cerrar la operación.