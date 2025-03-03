Bour Han Amoussa

Corresponsal de fútbol francés y europeo

📝 Bio: Fanático del fútbol desde mi infancia, elegí el periodismo deportivo para vivir mi pasión de otra manera, al no poder ser futbolista profesional. Enamorado del fútbol beninés y del fútbol africano en general, también sigo la Ligue 1, LaLiga y la Premier League. Gran seguidor de los Guepardos de Benín, también tengo un cariño especial por las Super Eagles de Nigeria debido a mis orígenes y por el fútbol egipcio, cuya hegemonía en los años 2000 marcó mi niñez. En cuanto a clubes, soy primero aficionado de los Dragons de l’Ouémé, y luego del Real Madrid y el Al-Ahly de El Cairo. Con una licenciatura profesional en periodismo, trabajé en varios medios benineses (prensa escrita, web y radio) antes de unirme a la redacción de GOAL France en 2023.

⚽ Mi historia con el fútbol: Mi despertar futbolístico comenzó en enero de 2010 con el empate entre Benín y Mozambique en la primera jornada de la CAN Angola 2010, con un gol del fallecido Razak Omotoyossi. Desde ese día, mi pasión creció constantemente hasta llevarme desde la prensa beninesa hasta GOAL France, con el mismo deseo de siempre: compartir la historia del fútbol.

🎯 Áreas de especialización:

Ligue 1, LaLiga y Premier League (redacción y análisis)

Fútbol beninés, africano y europeo

Grandes competiciones (CAN, Liga de Campeones CAF, Champions League, Euro, Mundial)

🌟 Momento favorito: El gol de Steve Mounié contra Togo en marzo de 2019, en la última jornada de las eliminatorias para la CAN 2019. Ese gol permitió a Benín volver a la fiesta continental después de 9 años de ausencia y cuatro ediciones fallidas (2012, 2013, 2015, 2017).

📚 Mis artículos favoritos:

Los entresijos de la explosiva declaración de Kylian Mbappé

Nigeria – Costa de Marfil: ¡Los Elefantes campeones de África (1–2)!

Luis Enrique y el PSG celebran su primer triunfo en Ligue 1