Mercado de pases de River en vivo: los rumores de refuerzos para 2020

ALEJANDRO PAGNI/AFP via Getty Images

Todos los rumores de posibles incorporaciones para el plantel del Millonario de cara al próximo semestre.

EL SUEÑO (CASI) IMPOSIBLE

Según el sitio partidario La Página Millonaria, a Gallardo lo desvela Damián Batallini, una de las figuras que tiene el sorpresivo , uno de los punteros de la Superliga. El extremo tiene 22 años y un breve paso por las juveniles del Millonario, aunque luego recaló en La Paternal. De todas maneras, no parece una operación fácil ya que la dirigencia del Bicho tiene el deseo de que sea la próxima gran venta a Europa y, de acuerdo a la economía en Núñez, sería imposible una oferta satisfactoria.

REEMPLAZANTE SE BUSCA

Aunque resta que se firmen los papeles para que sea definitivo, River ya sabe que a Exequiel Palacios le quedan pocos días en el club y por eso Gallardo ya planea de qué manera suplir tamaña baja para el mediocampo. Y el primer nombre potable es el de Santiago Cáseres, actualmente sin minutos en y que podría llegar con un préstamo accesible.

KRANEVITTER QUIERE VOLVER

Como en cada uno de los últimos mercados, uno de los nombres que empezó a sonar para reforzar al plantel riverplatense es Matías Kranevitter. El tucumano, que se fue del Millonario a fines de 2015 y nunca volvió a mostrar su mejor nivel ni en ( y ) ni en , no tiene lugar en el Zenit y su objetivo es volver a Núñez, según informó TyC Sports. Aunque todavía no hubo contactos formales entre las partes, lo cierto es que el futbolista de 26 años estaría dispuesto a resignar dinero con tal de concretar su deseo. "Cuándo me toque volver a , seguramente va a ser a River. Estoy tranquilo porque, cuando tenga que ser, va a ser", afirmó recientemente, en declaraciones a DirecTV Sports. ¿Se dará?

"SERÍA PARA PENSARLO"

"Si se diera el interés de River lo pensaría, por lo que fue mi inicio y mi identificación con Boca. Lo analizaría con mi familia, porque Gallardo es un gran técnico. Sería para pensarlo", confesó Andrés Cubas, jugador de , al ser consultado por la supuesta intención del Millonario en el próximo mercado .

HAY ARQUERO HASTA 2022

Aunque Franco Armani es hoy por hoy el dueño indiscutido del arco de River, la dirigencia riverplatense ya piensa a futuro. Por eso, decidió extenderle el contrato a Ezequiel Centurión. El arquero surgido de las divisiones inferiores, que ya forma parte del plantel profesional de Primera División, renovó su vínculo con el Millonario hasta el 30 de junio de 2022.