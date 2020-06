Mallorca vs. Barcelona en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa

El Barcelona viaja con Luis Suárez y Umtiti pero sin el sancionado Lenglet mientras que el Mallorca busca abandonar la zona de descenso.

LA PREVIA DE GOAL

El vuelve hoy a la competición y lo hace a domicilio del , antepenúltimo clasificado y un equipo particularmente peligroso por su imperiosa necesidad de puntuar, especialmente en los partidos que dispute en Son Moix . El cuadro azulgrana, por su parte, ha viajado con Luis Suárez, completamente recuperado de la intervención quirúrgica a la que se sometió en el mes de enero. Quique Setién incluso dejó entrever que el uruguayo "seguramente" será titular, si bien matizó que "quizá no esté para todo el partido" .

El técnico cántabro, de hecho, no tiene quebraderos de cabeza en ataque pero sí en defensa. Clément Lenglet está sancionado mientras que Samuel Umtiti, que no ha podido entrenar junto al resto de sus compañeros al sufrir molestias musculares en el primer entrenamiento después del confinamiento y Setién no esconde que "no está al mismo ritmo que el resto de sus compañeros" .

Y cabe vigilar con la defensa porque el Mallorca ya fue capaz de marcarle dos goles al Barcelona en el Camp Nou en la primera vuelta. Lo hizo gracias al acierto de Ante Budimir, que cumple su primera temporada en el cuadro isleño y ya brilla como el mejor delantero balcánico de las grandes ligas europeas . Es evidente que ambos equipos tienen argumentos de sobra para llevarse los puntos sin olvidar que el camino hacia para unos y hasta la salvación para otros empieza justo hoy.

¿Cuándo y dónde es el Mallorca vs. Barcelona?

PARTIDO Mallorca vs Barcelona FECHA Sábado, 13 de junio ESTADIO Son Moix, Mallorca HORARIO 22:00

¿Dónde ver en directo el Mallorca vs. Barcelona?

ZONA CANAL HORARIO Movistar LaLiga (M46 O110)

Mitele Plus

M. LaLiga UHD (M440 O111)

M. LaLiga 2 (M48 O117)

LaLiga TV Bar 22:00 Sudamérica Espn 2 ARG: 17:00 CHI: 16:00 COL: 15:00 SKY Sports (504-546) 15:00

Posibles alineaciones del Mallorca - Barcelona

A la espera de conocer los onces confirmados de cada equipo, se espera que sean los siguientes jugadores los que completen las formaciones iniciales de cada equipo:

MALLORCA : Reina; Pozo, Valjent, Raillo, Gámez, Kubo, Baba, Salva , Dani Rodríguez, Budimir y Cucho Hernández.

BARCELONA : Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Luis Suárez y Griezmann.

Messi y Luis Suárez, juntos de nuevo

La recuperación de Luis Suárez es la mejor noticia para el barcelonismo después de tres meses sin fútbol . El confinamiento le ha dado margen suficiente al uruguayo como para recuperarse de la operación a la que se sometió en enero y está listo para volver a formar en el once azulgrana junto a su amigo Leo Messi, con el que se reparten la friolera de 455 goles desde el debut del charrúa . El de Suárez es un regreso que también ha celebrado Martin Braithwaite , según expresó en una entrevista en exclusiva a Goal esta misma semana.

Porque la conexión entre Messi y Suárez es letal no sólo de cara a portería, pues cabe no olvidar como ambos son el mayor asistente el uno del otro en la plantilla azulgrana. Dicho de otro modo, no son sólo los 191 goles de Suárez que recupera el Barcelona sino también las 46 asistencias que le ha brindado a Messi para que se presente al partido con un total de 627 goles con el Barcelona y a sólo dieciséis de la histórica marca de Pelé en cuanto a goles en un mismo club . La única duda pasa por saber si el rosarino superará al brasileño esta temporada o la siguiente.

