Japón vs. Croacia en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de octavos de final del Mundial Qatar 2022

Dominik Livakovic se convirtió en el gran héroe de Croacia al darle el pase a cuarto a los suyos con una exhibición bajo palos en la tanda de penaltis, deteniendo hasta tres penas máximas a Japón. El guardameta adivinó y se lució con los lanzamientos de Minamino, Mitoda y Yoshida, y los croatas ya esperan en cuartos de final al ganador del Brasil-Corea del Sur.

En un inicio que presagiaba partidazo, fue la selección ajedrezada la que dio el primer aviso. Un error de Tomiyasu hizo que Perisic se plantara algo escorado ante un Gonda que reaccionó con buenos reflejos. A partir de ahí los nipones se pusieron las pilas. Kamada tuvo la suya, con un recorte que fue tan bueno como mala su definición posterior. La selección japonesa apretaba, haciendo sufrir a los croatas, y no tardaron en obtener su recompensa. Fue con un balón suelto en el área en el que el más listo fue Maeda para delirio del banquillo y la hinchada de los Samurais Azules al borde del descanso.

Tras el descanso Croacia salió con todo. Con más arreones que buen juego, el empate llegó por mediación de uno de los jugadores que nunca desaparecen en estas citas: Ivan Perisic. Con un complicadísimo remate de cabeza pegado al palo puso las tablas en el marcador, que no se volvió a mover pese a los intentos con zapatazos lejanos de Endo y Modric, muy lejos de su mejor versión.

La prórroga estuvo demasiado cargada de tensión, con las dos selecciones pendientes de no cometer errores y dando por bueno jugarse el todo o nada en los lanzamientos de los onces metros. La cara le salió de nuevo a Croacia, que ya se clasificó de la misma manera a cuartos de final y semifinales en el pasado Mundial de Rusia 2018.

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

¡¡CROACIA SE LLEVA EL PASE A CUARTOS DE FINAL CON LIVAKOVIC VISITIÉNDOSE DE HÉROE AL PARAR TRES PENALTIS EN LA TANDAAA!!

¡HABRÁ LANZAMIENTOS DE PENALTIS!´

Deja el campo Luka Modric.

¡NOS VAMOS A LA PRÓRROGA!

¡¡AHORA LA TUVO MODRIC!! ¡¡GONDA SE LUCIÓ PARA SACARLA!!

¡¡A PUNTO DE MARCAR JAPÓN!! ¡¡SE LUCE LIVAKOVIC!!

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE CROACIAAAAA!!! ¡¡CABEZAZO ESPECTACULAR DE PARISIC PARA HACER EL 1-1!!

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE JAPÓN!!! ¡¡MAEDAAAA ABRE EL MARCADOR APROVECHANDO UN BALÓN SUELTO EN EL ÁREA!!

¡Qué ocasión de Kamada! Recorte perfecto para hacerse hueco pero la acabó tirando por encima del larguero.

¡GONDA EVITA EL PRIMERO! Perisic aprovechó un error de Tomiyasu para plantarse ante el portero pero este respondió con una gran parada.

Suenan los himnos en el estadio. ¡Todo listo para que empiece el choque!

¡CON ESTE ONCE SALE LA SELECCIÓN JAPONESA!

Japón: Gonda; Tomiyasu, Yoshida, Taniguchi; Ito, Endo, Morita, Nagatomo; Doan, Maeda, Kamada.

¡ALINEACIÓN CONFIRMADA EN LA SELECCIÓN CROACIA!

Croacia: Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Petkovic, Perisic.

Here it is! 🥁 #Croatia starting lineup for the #FIFAWorldCup Round of 16 encounter with Japan! #JPNCRO #Qatar2022 #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/UZmjykT6aM