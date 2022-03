El Atlético de Madrid madura la 'Operación Kamara'

Boubacar Bernard Kamara, 22 años, acaba contrato en el Olympique de Marsella este 30 de junio. No ha aceptado las diferentes propuestas de renovación de su club y a pesar de los esfuerzos de Pablo Longoria, el presidente del club marsellés, todo hace indicar que abandonará la Ligue-1 para encontrar un nuevo destino fuera de Francia. Ahí es donde aparece con fuerza el Atlético de Madrid. Como ya avanzó GOAL, el conjunto rojiblanco es uno de los mejores posicionados para ficharle como agente libre. En el Atleti confían en la palabra del jugador, creen que la operación sigue madurando de manera positiva y creen que los tiempos se están cumpliendo, porque Kamara sigue sin querer renovar y ve con muy buenos ojos la posibilidad de jugar de rojiblanco. Jugar en España, hacerlo en un equipo Champions y entrenar bajo las órdenes de Simeone son suficiente aliciente como para acabar de convencer a Kamara y su entorno. El Marsella ya rechazó una oferta por Kamara hace meses, de 5 millones de euros más bonus. Ahora el OM ve cómo las hojas del calendario avanzan y el futbolista parece decidido a marcharse sin dejar un solo euro en sus arcas.

Competencia feroz del Atleti con los clubes ingleses

Sin embargo, en el Atlético saben que el fichaje está encarrilado, pero no hecho. Ni mucho menos. Entre otras cosa, porque existe una fuerte competencia por el centrocampista. Hay interés del Bayern de Múnich y fundamentalmente, de varios clubes ingleses, entre los que aparecen Manchester United, Southampton o Tottenham. Clubes que están en disposición de ofrecerle a Kamara una suculenta prima de fichaje y un salario mucho mayor del que le podría ofrecer el cuadro colchonero. Fuentes solventes explican a GOAL que la resolución final del fichaje de Kamara llegaría a comienzos de abril, que sería la fecha en la que tanto el jugador como su entorno tomarían a decisión definitiva de comprometerse con su nuevo club. En el Metropolitano son optimistas y persiguen el fichaje desde hace un par de años, pero saben que la competencia es feroz y que al final, la pelota estará en el tejado del jugador. El Atleti no puede ofrecer un salario tan alto como el que sí pueden pagar los clubes ingleses y confía en que el jugador se decante por el proyecto deportivo colchonero.

Kamara no es un mediocentro posicional

A pesar de lo escrito y publicado, Boubacar Kamara no es un mediocentro posicional, sino un volante joven, que puede actuar por delante de la defensa, también como volante eje en un "doble pivote" o incluso como central, por sus condiciones atléticas. Esta polivalencia se considera clave en la secretaría técnica rojiblanca, ya que ficharían un jugador que puede ocupar diferentes roles en el esquema de Simeone. En el Atleti saben que Kamara no es un mediocentro clásico, pero entienden que su llegada sería el perfecto relevo para la marcha del mexicano Héctor Herrera, que ya se ha comprometido con el Houston Dynamo.

La opción Sergi Roberto, en "stand by"

En el Atlético no es esconde que Kamara es una prioridad y que se peleará su fichaje hasta el último día. También interesa Sergi Roberto, como ya avanzó GOAL el pasado 11 de marzo, al que el club considera una oportunidad de mercado interesante, siempre que el jugador, que aún confía en quedarse en el Barça, acabe por no renovar y pudiera llegar en condición de agente libre. Podría jugar en el centro del campo y también ser lateral si la ocasión lo requiere, algo que podría "liberar" a Marcos Llorente de esa posición. En todo caso, con Sergi Roberto también habría que esperar. Hasta que no se solucine su situación con el Barça, el Atlético de Madrid no moverá ficha. Si no renueva con el Barça, la opción Sergi Roberto ganaría enteros. De momento, "compás de espera". La prioridad es Kamara.