Bale no pudo despedirse del Santiago Bernabéu: el galés, ni calentó

No tuvo la oportunidad de saltar al campo en el que puede ser su último partido de blanco.

El recibía al este domingo para el último partido de la presente Liga. Sin embargo, con nada en juego entre ambos equipos, la mayoría de los focos estuvo en cómo el Santiago Bernabéu despidió a algunos de sus jugadores que no volverán a vestir la camiseta merengue. Y el más notorio de todos ellos era Gareth Bale , que partió desde el banquillo . Un jugador otrora abanderado del proyecto deportivo madridista, y que este domingo ni siquiera llegó a calentar en el que puede ser su último partido.

Esta vez sí fue convocado Bale, pero a la hora de la verdad estar en el banquillo no fue más que un cambio de ubicación, porque Zidane no le puso ni siquiera a calentar. Si lo más probable es que salga, se decidió que la situación no requería de que saliese al campo. A pesar de sus muchos años en el club, y la importancia que ha llegado a tener en momentos concretos, el galés puede terminar sus días en el club sin siquiera poder despedirse de la afición .

Es verdad que podría haberle pitado y que quizá se quiso evitar esa escena, pero en todo caso es significativo que un jugador como él pueda salir del Madrid por la puerta de atrás. Es todavía el más caro traspaso de la historia del club. La televisión le buscó y se lo encontró riendo con Kroos en el banquillo.

Cabe recordar, por un lado, que Gareth Bale fue clave para el Real Madrid en la consecución de títulos tan importantes como la Décima en Lisboa, la Decimotercera en Kiev, o la ante el en Mestalla. En todas esas finales tuvo actuaciones decisivas. Pero por otro lado, el galés siempre gozó de un estatus de líder en el Real Madrid con el que nunca terminó de cumplir.

Sus últimas actitudes en una temporada difícil como la presente terminaron por condenarle ante la afición y el club : se marchó antes de tiempo del Bernabéu en el partido ante la Real, no celebró su gol ante el , su agente espetó que la afición del Real Madrid debería besarle los pies, su 'espantada' para marcharse de vacaciones nada más perder en Vallecas , etcétera. En los partidos anteriores, el aficionado madridista había reaccionado con pitos ante la repentina rebeldía del galés.