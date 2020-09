Concachampions 2020: Formato, llaves y equipos clasificados

Aún no se sabe cuándo volverán a reanudarse los cuartos, pero se estudia la posibilidad de concentrar todo en una ciudad.

Los clubes de la Liga MX mantienen una especie de dictadura en la Concachampions, certamen que ha quedado en manos de mexicanos en las últimas 14 ediciones. La más reciente fue conquistada por Monterrey, que se impuso en la gran final ante su eterno rival: Tigres.

Luego de la consagración de Rayados, son muchos los que esperan la próxima edición del torneo de clubes más importante de la confederación. Y no solo los mexicanos, sino también el resto de los países que esperan poner punto final a la hegemonía continental de la Liga MX.

En Goal te contamos todo lo que debes saber de la Concacaf Liga de Campeones 2020, ahora que se conocen los emparejamientos:

¿CUÁNDO EMPIEZA?

Los octavos de final comenzaron a disputarse a partir de febrero de 2020. El campeonato iba a terminar en abril del mismo año cuando estaba programada la final; sin embargo, la pandemia de coronavirus detuvo la justa y todavía no hay fecha para la vuelta.

EQUIPOS CLASIFICADOS

Estos clubes tienen garantizada su participación en el torneo:

América ( | Campeón del Apertura 2018)

(México | Subcampeón del Apertura 2018)

Tigres (México | Campeón del Clausura 2019)

León (México | Subcampeón del Clausura 2019)

( | Campeón de la Copa 2019)

(Estados Unidos | Campeón Lamar Hunt U.S. Open Cup 2019)

LAFC (Estados Unidos | Ganador de la MLS Supporters' Shield)

(Estados Unidos | Campeón de la temporada regular de la Conferencia Este de la MLS 2019)

(Canadá | Campeón del Campeonato Canadiense de Fútbol 2019)

Motagua (Honduras | 2º de la Liga Concacaf 2019)

Olimpia (Honduras | 3º de la Liga Concacaf 2019)

Saprissa ( | Campeón de la Liga Concacaf 2019)

San Carlos (Costa Rica | 6º de la Liga Concacaf 2019)

Alianza (El Salvador | Cuarto lugar de la Liga Concacaf 2019)

Comunicaciones (Guatemala | 5º de la Liga Concacaf 2019)

Portmore United ( | Campeón del Campeonato de Clubes de la CFU 2019)

OCTAVOS DE FINAL

JUEGOS DE IDA

18/02/20 | Portmore United 1-2 Cruz Azul

18/02/20 | Motagua 1-1 Atlanta United

18/02/20 | León 2-0 LAFC

19/02/20 | Alianza 2-1 Tigres

19/02/20 | Saprissa 2-2 Montreal Impact

19/02/20 | Comunicaciones 1-1 América

20/02/19 | San Carlos 3-5 New York City FC

20/02/19 | Olimpia 2-2 Seattle Sounders

​JUEGOS DE VUELTA

25/02/20 | Atlanta United 3-0 Motagua

25/02/20 | Cruz Azul 4-0 Portmore United

26/02/20 | New York City FC 1-0 San Carlos

26/02/20 | Tigres 4-2 Alianza

26/02/20 | Montreal Impact 0-0 Saprissa

26/02/20 | América (5) 1-1 (3) Comunicaciones

27/02/20 | LAFC 3-0 León

27/02/20 | Seattle Sounders (2) 2-2 (4) Olimpia

*Horarios del Tiempo del Centro de México

CUARTOS DE FINAL

JUEGOS DE IDA

10/03/20 | Montreal Impact 1-2 CD Olimpia

11/03/20 | New York City 0-1 Tigres

11/03/20 | América 3-0 Atlanta

12/03/20 | Los Angeles vs Cruz Azul | 21:30 horas

​JUEGOS DE VUELTA

17/03/20 | CD Olimpia vs Montreal Impact | 19:00 horas

17/03/20 | Tigres vs New York City | 21:00 horas

18/03/20 | Atlanta vs América | 19:15 horas

18/03/20 | Cruz Azul vs Los Angeles | 21:30 horas

*Horarios del Tiempo del Centro de México

LLAVES

CAMBIO DE FORMATO

El formato de la 2020 será diferente al que se venía implementando. Y es que para esta edición se elegirán a los 6 mejores equipos de la Liga Concacaf 2019, además del equipo que obtuvo el Campeonato de Clubes de la CFU, el que logre hacerlo en Canadá y cuatro equipos de México y Estados Unidos .

Con estos participantes, se utilizará el sistema de rondas eliminatorias, desde octavos de final hasta la final, todas en partidos de ida y vuelta. El gol de visitante será el primer criterio de desempate en las rondas de octavos de final, cuartos de final y semifinales. Si persiste el empate, la serie se decidirá desde el punto penal.

La final tiene un criterio distinto. Y es que en esta instancia no se aplicará la regla del gol de visitante en caso de empate. Es decir, el que logre la mayor cantidad de goles será el campeón. Si se mantiene la igualdad tras 180 minutos, se jugará una prórroga. Y si aún sigue el empate, se realizará una tanda de penales.