¿Cómo avanza el caso Villa en la Justicia?

El delantero de Boca fue denunciado por Daniela Cortés por violencia de género, mientras que él presentó una contradenuncia por extorsión.

Más allá del mercado de pases y de la agobiante situación económica que puede generarse tras el coronavirus, en Boca hay un tema que preocupa por encima de los demás: la situación de Sebastián Villa. La grave denuncia en su contra por violencia de género por parte de Daniela Cortés avanza en la Justicia y el club epera definiciones para tomar medidas con el jugador.

Cortés acusó al delantero del Xeneize primero a través de su cuenta de Instagram antes de realizar la denuncia correspondiente en un juzgado de Esteban Echeverría, cerca de donde residían -en un country en Canning-. Según el relato de la víctima, el colombiano le propinó un golpe en la cara y una patada en el muslo izquierdo. A partir de allí, se dictó una medida cautelar a través se le prohíbe mantener contacto con su expareja a través de cualquier medio.

El proceso continuó con una contradenuncia del jugador por extorsión, en la que acusó a Cortés de haberle pedido dos sumas de dinero diferentes y, además, un pasaje de avión privado para su repatriación y así poder regresar a con su hija. Sin embargo, todavía no la ratificó y se espera que lo haga este jueves a través de una audiencia virtual ante la Unidad Funcional de Instrucción de Esteban Echeverría.

Por otro lado, el futbolista fue citado a indagatoria para el miércoles 13 de mayo, en la que deberá responder a los cargos presentados en su contra. Sobre esto, Fernando Burlando, abogado de la denunciante, dijo que "no es la intención arruinarle la carrera", pero que "no va a poder es sortear un proceso en el que la tiene muy complicada". "Hay acciones que todavía están pendientes, tal vez le tocaría al jugador decidir cómo termina una relación que era una unión convivencial y frente a esta situación tendrá la posibilidad de demostrar si es un hombre de bien o no", dijo el letrado en TNT Sports.