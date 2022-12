Argentina 2-1 Australia: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de octavos de final del Mundial Qatar 2022

En un partido que parecía dominado y que pudo ser goleada, los Socceroos pusieron en apuros a la Albiceleste y Dibu fue el héroe en el final.

Lo que ocurrió en el Ahmad Bin Ali cuando el reloj marcaba más de 96 minutos no tiene ningún tipo de correlato con el resto del encuentro. Australia, que de manera totalmente fortuita había descontado, puso a Argentina contra las cuerdas, pero Dibu Martínez, al que en todo el Mundial le patearon cinco veces y le metieron tres goles, apareció para evitar lo que parecía el empate inesperado y por qué no injusto de los Socceroos.

De menor a mayor, como en toda la Copa, la Albiceleste tuvo pasajes de brillo. Le costó hacer pie, se veía incómodo ante la presión alta del rival y no encontraba los caminos. Scaloni decidió rotar el mediocampo y con el Papu Gómez sobre la derecha comenzó a aparecer el fútbol. Y apareció Leo Messi. Errático, bien cubierto, por momentos enfadado, tuvo la pelota en la "Zona Messi" y el zurdazo cruzado desde la derecha, con el que Barcelona fue feliz por más de una década, fue un desahogo anímico y futbolístico.

El segundo tiempo fue todo albiceleste: desde la solidez de una zaga a la que se le sumó Lisandro Martínez, hasta la presión altísima para que De Paul exigiera al arquero, que la perdió de vista y Julián Álvarez la empujó de media vuelta. El descuento australiano descolocó pero Argentina aprendió del error con Arabia, no se durmió y tuvo innumerables chances, la mayoría en los pies de Lautaro Martínez, que no pudo sacarse la mufa.

Y en la última, Dibu Martínez le achicó el arco a Kuol y le tapó la pelota con el brazo izquierda. Con el sufrimiento del final, Argentina volvió a tener pasajes de fútbol, mezclado con intensidad y concentración, para nuevamente llegar a cuartos de final, donde el viernes enfrentará a Holanda. Y la ilusión sigue firme.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Argentina - Australia FECHA Sábado 3 de diciembre ESTADIO Ahmad Bin Ali | Al-Rayyan, Qatar HORARIO 16:00 (ARG, BRA, CHI), 14:00 (COL), 13:00 (MÉX), 20:00 (ESP), 11:00 (PT), 14:00 (ET) (USA)

FORMACIONES

ARGENTINA

Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis MacAllister, Alejandro Gómez; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

AUSTRALIA

Mat Ryan; Milos Degenerk, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich; Mathew Leckie, Aaron Mooy, Jackson Irvine, Keanu Baccus; Riley McGree y Mitchell Duke. DT: Graham Arnold