Andrés Guardado: "De generación dorada, no tuvimos nada"

Pese al talento que poseían, Andrés Guardado considera que su generación en el Tri no consiguió un logro trascendente.

Andrés Guardado se mostró crítico respecto a los logros obtenidos por la Selección mexicana en los últimos años, considerando que a su talentosa generación le faltó un paso para consagrarse en la inmortalidad del balompié azteca.

En entrevista con David Faitelson, el Principito se mostró dolido por no haber llegado a cuartos de final en uno de los tres Mundiales que disputó. “Sí, si se puede llamar como el fin de una generación. Una generación llamada dorada, pero de dorada no tuvimos nada. La verdad. No dimos el ansiado quinto partido. Uno puede debatir si una u otra es mejor, pero los resultados hablan”.

Igualmente, confesó que aunque aún ve muy lejana la Copa del Mundo de Qatar 2022, él seguirá dispuesto a asistir al Tri. “Está muy lejos, quedan tres años todavía. No lo descarto, pero quiero ir con calma, quiero ir poco a poco. Como le dije al mismo Tata, estaré ahí hasta que yo vea que no pueda ayudar, aportar. Jamás pondría condiciones para ir a Selección”, cerró.

Guardado debutó con en 2005, de la mano de Ricardo Antonio La Volpe. 14 años después, sigue siendo una de las piezas clave en el equipo, dejando la parcela izquierda para convertirse en el cerebro del medio campo.