A Gallardo le torcieron el brazo: "Nos queda aceptar las reglas del juego, si no no estaría acá"

El Muñeco respetó su sinceridad y volvió a la misma postura de hace seis meses: "No se puede jugar a cualquier precio", pero obligado a jugar igual.

Los pergaminos obtenidos en la cancha (más bien en el banco de suplentes) transforman a Marcelo Gallardo en una de las voces más autorizadas dentro del fútbol argentino. Pero el Muñeco habla poco y, cada vez que lo hace, genera revuelo. Tal vez por eso sea que durante los seis meses que se extendió la suspensión de la actividad optó por el silencio, salvo por una entrevista puntual. Pero la previa al viaje a San Pablo lo encontró nuevamente frente a un micrófono y, desde la plataforma Zoom, disparó.

El 14 de marzo, días antes del inicio del Aislamiento, el DT puso los puntos y se la jugó por la rebeldía de no presentar el equipo para enfrentar a en el inicio de la Copa Superliga. Por aquella jornada, el coronavirus aún no había desembarcado por completo en , pero él fue quien decidió materializar y hacer efectiva las quejas de muchos colegas. Lógicamente se ganó la crítica feroz y el Decano aún reclama aquellos puntos.

Pasó el tiempo y de la misma manera que se opuso a continuar con la disputa del torneo, fue uno de los primeros en levantar la bandera del regreso a los entrenamientos, al punto tal de haberse puesto en contacto con el Presidente Alberto Fernández. Y en la rueda de prensa virtual de este martes dejó claro que "teníamos intenciones de iniciar entrenamientos pero no por la competencia sino porque los jugadores no pueden estar tanto tiempo parados. Cuando reclamé volver era por eso, porque eso es lo más dificil para los futbolistas".

Pero la vida, como la pelota de fútbol, es redonda y da vueltas. Y Gallardo se encuentra nuevamente en la posición incómoda de no estar de acuerdo con el regreso de la competencia, aunque esta vez deberá agachar la cabeza, no sin antes expresar sus críticas: "No se puede jugar a cualquier precio y a como dé lugar", manifestó el entrenador, para agregar que "paramos seis meses y hoy estamos entrenando en el peor momento de contagios en el país. ¿Por qué no iniciamos antes? ¿Porque hoy económicamente nos dicen que hay que jugar sí o sí?".

Y en las palabras más duras y sinceras de su alocución, sostuvo que "estamos en esas condiciones y nos queda aceptar las reglas del juego, si no no estaría acá. No soy un idiota, estamos en una pandemia, pero estamos por salir del país para jugar un partido".

Fue por estas razones que su lista se quedó en 29 jugadores y no la amplió a 40 como permitía CONMEBOL: "Si voy a competir con 15 juveniles porque tengo un brote de contagio digo no, no es necesario exponer a nadie, y menos juveniles que no están preparados. Prefiero asumir la responsabilidad y decir que todo tiene un límite", para concluir que "si estamos expuestos a un contagio masivo, será porque la pandemia nos indicó que no podíamos jugar".