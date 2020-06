El fuerte reclamo de Gallardo para que vuelvan los entrenamientos

El Muñeco mostró todo su descontento con la situación actual y su preocupación por el estado físico de los futbolistas a futuro.

Si algo jamás ocultó Marcelo Gallardo fue su manera de pensar. Es cierto que es su espalda la que le permite sincerarse, pero siempre que tuvo que ir en contra de alguna decisiones de los dirigentes, ya sean los de AFA, los del club o los de otros organismos, lo hizo. Y esta vez, pateó el tablero y mostró todo su descontento y preocupación por el futuro del fútbol argentino tras la cuarentena.

"Yo podría estar tranquilo en mi casa, pero no lo estoy. Yo necesito inyectarme de lo que hago. No sabemos si se va a volver a jugar en septiembre, en octubre, si se va a jugar este año... Todos somos conscientes de la situación del país, pero en nuestra actividad podemos manejar a conciencia protocolos. No quiero ir a comer un asado, ni ir a ver a mi viejo, que hace cien días no lo veo. Decirnos que el país cuando entre a tal fecha vamos a poder volver... No está bien, hay que pensar en cuáles serán las consecuencias", expresó, visiblemente enojado, el Muñeco. Y remató: "Hay mucho silencio porque entiendo que debe haber un pacto entre los dirigentes de AFA. Ninguno habla porque no deben querer ir en contra de su presidente".

"Mis jugadores tienen deseo de entrenarse, los futbolistas trabajan con su físico y están en un gran nivel de exposición. Están expuestos a lesiones, a rendimientos. Nuestros futbolistas conocen esa problemática. Acá se los mide por rendimiento y si bien se va a entender el parate, si esto se sigue estirando más, vamos a sufrir el día después. Va a ser muy difícil y nadie lo evalúa. ¿Alguien está evaluando cómo van a volver esos jugadores, en qué momento de su situación contractual?", agregó.

"Yo hablo por mí, no hablo por los demás. Es mi opinión, no quiere decir que sea la verdad. Hay entrenadores que imagino yo que no van a ir en contra del Chiqui Tapia, por eso yo hoy hablo por mí".

"El fútbol no se tiene que quedar callado. El fútbol argentino va a ir en decadencia, sacando los descensos a cuántos podés ayudar? no es comprensible. Me parece perfecto que ayuden a las instituciones que puedan salir más dañadas, es coherente, lo que no me parece es devaluar nuestro campeonato que ya viene siendo devaluado. 8 temporadas sin repetir un formato".

"Me gustaría que el ministro de salud me diga cómo puede una industria tiene 500 empleados con protocolo y el fútbol no puede tener un protocolo de cinco jugadores por turno. Discutamos esas posibilidades".

