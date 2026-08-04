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Women's Champions League

Women's Champions League Overview

Women's transfer targets GFX

10 star players who could still move in wild women's window

What an explosive women's transfer window it has been so far! Alexia Putellas, Beth Mead, Sam Kerr, Georgia Stanway and Mary Earps are just some of those who have been on the move in the first few weeks, but while a lot of business has already been done, there are still several big names worth keeping an eye on before windows start to slam shut in September.

Women's footballS. Paralluelo
Lisa Baum GFX

Why Arsenal fought off Barca & Man Utd to sign teen star Baum

Tons of big names in the women's game have been on the move in this summer transfer window. From Alexia Putellas to Georgia Stanway, Sam Kerr to Mary Earps and Beth Mead to Katie McCabe, it's already proving to be a blockbuster off-season. But there are also several lesser known talents, young players with huge potential, making transfers.

AnalysisArsenal Women
Kerolin Man City Women 2025-26

Barca pursuing club-record transfer for Man City star Kerolin

Barcelona are pushing to complete a deal for Brazil international forward Kerolin which would represent a club-record transfer. The reigning European champions have already had two bids rejected by Manchester City but the two clubs are working to finalise the move, with Kerolin reported to be open to the transfer and City having no objection to selling the 26-year-old.

BarcelonaManchester City Women
Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26

Barca confirm Paralluelo exit amid interest from Arsenal & Chelsea

Barcelona have confirmed that Salma Paralluelo, scorer of two goals in the Champions League final win over Lyon last month, is leaving the club. The European champions had been trying to negotiate a new deal with the Spain international but an agreement has not been reached, with Arsenal, Chelsea and Lyon all among those interested in securing her services on a free transfer.

BarcelonaS. Paralluelo
Barcelona GFX

What next for Barca - & Spain - as top trio bid farewell?

A quick scroll through the Spain squad to face England in a crucial Women's World Cup qualifier on Friday and there is one team represented more than any other: Barcelona. Eleven of the 25 names selected by Sonia Bermudez are based in Catalunya, with La Roja able to tap into that familiarity in a very impactful way over the years. But a lot is going to change at Barca this summer.

Women's footballBarcelona
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Women's Champions League, fixtures & results

Wednesday 1 April
OL Lyonnes badge
OL Lyonnes
OLL
4
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
0
FT
agg 4 - 1
Friday 24 April
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
FT
Saturday 25 April
Arsenal Women badge
Arsenal Women
ARS
2
OL Lyonnes badge
OL Lyonnes
OLL
1
FT
Friday 1 May
OL Lyonnes badge
OL Lyonnes
OLL
3
Arsenal Women badge
Arsenal Women
ARS
1
FT
agg 4 - 3
Saturday 2 May
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
FT
agg 5 - 3
Friday 22 May
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
OL Lyonnes badge
OL Lyonnes
OLL
0
FT
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Standings

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Barcelona crestBarcelona65102031716
W
W
D
W
W
2OL Lyonnes crestOL Lyonnes65101851316
W
W
D
W
W
3Chelsea FC Women crestChelsea FC Women64202031714
W
W
D
W
W
4Bayern Munich crestBayern Munich64111413113
W
D
W
W
W
5Arsenal Women crestArsenal Women6402116512
W
W
W
L
W
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