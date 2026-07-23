Ural Overview

Mengapa Pulisic yang dijuluki ‘mimpi buruk’ bisa menjadi pengganti Salah di Liverpool

Christian Pulisic berpotensi menjadi penerus yang sempurna bagi Mohamed Salah di Liverpool, demikian disampaikan Jonathan Spector kepada GOAL, mengingat bintang timnas AS tersebut dianggap sebagai “mimpi buruk” bagi barisan pertahanan lawan. Penyerang internasional AS ini saat ini terdaftar di klub raksasa Serie A, AC Milan, namun telah memiliki pengalaman bermain di Liga Premier berkat masa baktinya selama empat tahun di Chelsea.