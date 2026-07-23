Ural Overview

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Christian Pulisic Liverpool crest

Mengapa Pulisic yang dijuluki ‘mimpi buruk’ bisa menjadi pengganti Salah di Liverpool

Christian Pulisic berpotensi menjadi penerus yang sempurna bagi Mohamed Salah di Liverpool, demikian disampaikan Jonathan Spector kepada GOAL, mengingat bintang timnas AS tersebut dianggap sebagai “mimpi buruk” bagi barisan pertahanan lawan. Penyerang internasional AS ini saat ini terdaftar di klub raksasa Serie A, AC Milan, namun telah memiliki pengalaman bermain di Liga Premier berkat masa baktinya selama empat tahun di Chelsea.

C. PulisicLiverpool
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Chelsea hampir menyelesaikan transfer Lacroix senilai £52 juta

Chelsea hampir menyelesaikan kesepakatan senilai £52 juta untuk mendatangkan bek tengah Crystal Palace, Maxence Lacroix. Pemain timnas Prancis berusia 26 tahun itu akan menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak berdurasi enam tahun di Stamford Bridge, sementara Palace secara aktif mencari penggantinya menjelang musim baru.

TransfersM. Lacroix
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Standings

الدوري الكوري الجنوبي crestالدوري الكوري الجنوبي

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1سيول crestسيول19133334142042
W
W
D
W
W
2جانجون crestجانجون1988324121232
D
W
D
W
W
3جيونبك هيونداي موتورز crestجيونبك هيونداي موتورز198652516930
D
L
W
L
W
4أولسان هيونداي crestأولسان هيونداي198472728-128
L
D
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D
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5بوهانج ستيلرز crestبوهانج ستيلرز198472019128
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L
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W
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