KamAZ Overview

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Wes Morgan BMO Podcast GFX

🎥 | Wes Morgan membongkar semua rahasia di balik kemenangan gelar juara Leicester yang luar biasa

Dalam episode terbaru podcast Beast Mode On, Wes Morgan, kapten tim Leicester City yang berhasil meraih gelar juara bersejarah, membagikan kisah sebenarnya di balik salah satu prestasi tim underdog terhebat dalam sejarah sepak bola. Perbincangan ini mengupas tuntas pola pikir di balik keberhasilan The Foxes meraih gelar juara Liga Premier yang tak terduga, sebuah keajaiban dengan peluang 5.000 banding 1 yang mengejutkan dunia. Mantan bek Nottingham Forest ini juga membahas pertarungannya melawan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, kebanggaannya mewakili Jamaika, dan banyak lagi.

W. MorganLeicester City
Congo DR v Jamaica - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament

Mantan bintang Manchester United mengakhiri penantian Kongo Demokratik selama 52 tahun untuk lolos ke Piala Dunia

Mantan bek Manchester United, Axel Tuanzebe, memicu euforia besar di Kinshasa setelah mencetak gol penentu kemenangan yang dramatis pada menit ke-100, yang membawa Republik Demokratik Kongo lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan bersejarah 1-0 atas Jamaika dalam final babak play-off antarbenua ini mengakhiri absennya negara di Afrika Tengah tersebut dari panggung dunia selama 52 tahun.

World CupA. Tuanzebe
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Standings

Regionalliga crestRegionalliga

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
16شيفيلد يونايتد crestشيفيلد يونايتد00000000
17ستوك سيتي crestستوك سيتي00000000
18سوانسي سيتي crestسوانسي سيتي00000000
19واتفورد crestواتفورد00000000
20وست برومويتش ألبيون crestوست برومويتش ألبيون00000000
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