FC Liege Overview

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Valsa nos bancos de reservas: por que a Série A está se afundando em seus próprios problemas

Ruben Amorim é considerado uma figura absolutamente inusitada como novo técnico do AC Milan na Série A. O futebol italiano prefere apostar sempre nos mesmos rostos. Enquanto táticos inovadores fogem para o exterior, nomes já conhecidos como Gennaro Gattuso ou Max Allegri circulam alegremente de um clube de ponta para outro – e, mesmo após fracassos retumbantes, saem de cena com uma facilidade surpreendente.

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3Club Brugge NXT crestClub Brugge NXT00000000
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5FC Liege crestFC Liege00000000
6FCV Dender EH crestFCV Dender EH00000000
7Francs Borains crestFrancs Borains00000000
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