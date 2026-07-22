FC Liege Overview

Valsa nos bancos de reservas: por que a Série A está se afundando em seus próprios problemas

Ruben Amorim é considerado uma figura absolutamente inusitada como novo técnico do AC Milan na Série A. O futebol italiano prefere apostar sempre nos mesmos rostos. Enquanto táticos inovadores fogem para o exterior, nomes já conhecidos como Gennaro Gattuso ou Max Allegri circulam alegremente de um clube de ponta para outro – e, mesmo após fracassos retumbantes, saem de cena com uma facilidade surpreendente.