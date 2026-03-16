Former manager Eduard Geyer has heavily criticised Borussia Dortmund for their performance in the Champions League play-off second leg away to Atalanta Bergamo. In their second clash with the Italians, BVB had squandered a 2-0 lead. In the final moments of the match, a mistake by goalkeeper Gregor Kobel led to a penalty, which Atalanta converted to make it 4-1. Last week, the Italians were then left with no chance in the first leg of the round of 16 against FC Bayern Munich, losing 6-1 at the same venue.
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"What was going on with Dortmund?": Legendary manager slams BVB
In *kicker*, Geyer drew a comparison between BVB and FCB – and, as expected, it didn’t go well for the Black and Yellows.
The former Energie Cottbus manager said of Munich’s 6-1 win: “The only surprise was the clarity of the victory, and you have to wonder what was going on with Borussia Dortmund the round before, that they went down 1-4 at the same ground.”
- IMAGO / Steffen Beyer
Eduard Geyer: "The gap in quality in the Bundesliga is enormous"
In his view, the two matches in Bergamo – which ended with mixed results for the two German teams – point to just one conclusion: "Behind FC Bayern, who have represented us so well on the international stage for years, the gap in quality in the Bundesliga is enormous," wrote Geyer.
In the Bundesliga, manager Vincent Kompany’s FCB side are well clear at the top after 26 matchdays: their lead over Dortmund, who currently sit in second place, stands at nine points. Munich have secured 12 of the last 13 Bundesliga titles: only Bayer Leverkusen managed to break their run in the 2023/24 season. Dortmund last lifted the trophy in 2012 and 2013 under manager Jürgen Klopp.
The first legs of the Champions League round of 16:
Galatasaray Liverpool 1–0 Newcastle Barcelona 1:1 Atlético Madrid Tottenham 5:2 Atalanta Bayern Munich 1–6 Leverkusen Arsenal 1–1 Real Madrid Manchester City 3:0 Bodø/Glimt Sporting 3–0 Paris Saint-Germain Chelsea 5–2
Frequently asked questions
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".