VIDEO: Puskas Award contender?! Cristiano Ronaldo's ex-Al-Nassr team-mate Anderson Talisca scores insane goal with OUTRAGEOUS volley for Jose Mourinho's Fenerbahce

Fenerbahce attacker Anderson Talisca scored a sensational volley to complete a hat-trick and fire Jose Mourinho's men to a 4-1 victory.