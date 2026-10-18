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Wiliete Benguela

Wiliete Benguela Overview

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Explore Betting on GOAL
October 2026
CAF Champions League Qualification
Wiliete Benguela badge
Wiliete Benguela
WIB
0
Mamelodi Sundowns FC badge
Mamelodi Sundowns FC
SFC
0
FT
CAF Champions League Qualification
Mamelodi Sundowns FC badge
Mamelodi Sundowns FC
SFC
1
Wiliete Benguela badge
Wiliete Benguela
WIB
1
FT
agg 1 - 1
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Explore Betting on GOAL

Standings

Premier League crestPremier League

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
4Gjilani crestGjilani125431611519
D
D
W
W
L
5Dukagjini crestDukagjini124621110118
D
L
D
W
D
6Ballkani crestBallkani115151410416
W
L
L
W
L
7Feronikeli crestFeronikeli123361016-612
D
W
L
D
D
8Drenica crestDrenica122551219-711
L
L
D
L
D
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