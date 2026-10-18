Wiliete Benguela Overview

Havertz pecahkan rekor legenda Man City, jadi pencetak gol asal Jerman terbanyak sepanjang masa di Liga Primer Inggris

Kai Havertz resmi mengukir namanya dalam sejarah Liga Primer Inggris setelah menjadi pemain Jerman paling produktif sepanjang sejarah kompetisi tersebut. Penyerang Arsenal itu mencapai tonggak tersebut dalam kemenangan bersejarah atas Liverpool di Anfield, sekaligus melampaui seorang legenda Manchester City era modern.