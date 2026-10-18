Wiliete Benguela Overview

Berbekal kemenangan telak 5-0 atas FK Jablonec di kompetisi domestik, klub raksasa Ceko Slavia Praha memasuki atmosfer panas Fortuna Arena dengan tekad menghentikan Arsenal yang tengah tampil perkasa usai meraih kemenangan meyakinkan 1-0 atas Liverpool di Anfield.
Kai Havertz resmi mengukir namanya dalam sejarah Liga Primer Inggris setelah menjadi pemain Jerman paling produktif sepanjang sejarah kompetisi tersebut. Penyerang Arsenal itu mencapai tonggak tersebut dalam kemenangan bersejarah atas Liverpool di Anfield, sekaligus melampaui seorang legenda Manchester City era modern.
Jamie Carragher melontarkan kritik pedas kepada Alexis Mac Allister setelah aksi kontroversial gelandang itu dalam kekalahan Liverpool 0-1 dari Arsenal. Mantan bek Liverpool tersebut mengungkapkan rasa muaknya setelah pemain asal Argentina itu tampak melebih-lebihkan kontak fisik dalam upaya membuat Noni Madueke diusir dari lapangan di Emirates.
Gary Neville mengecam keras bek Arsenal, Gabriel, atas aksi berpura-pura cedera yang memalukan saat Arsenal meraih kemenangan penting atas Liverpool di Anfield dalam laga Liga Primer. Pemain asal Brasil itu terjatuh sambil memegangi wajahnya setelah benturan ringan, sehingga memicu reaksi keras dari mantan kapten Manchester United tersebut saat mengomentari pertandingan.