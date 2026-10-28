LaLigas Titelrennen könnte sich drastisch verschieben, wenn andere Teams Real Madrids Taktik gegen Barcelona im Camp Nou übernehmen und anwenden können. Der Clasico-Sieg der Königlichen wirft ein neues Licht auf die Wettoptionen rund um die Katalanen, und genau hier setzt unser Real Madrid Barcelona Wett-Tipp an. Welche Schwächen hat Hansi Flicks Mannschaft offenbart, und wer kann davon profitieren?

Markt Quote Barcelona vs Alaves – Beide Teams treffen – Ja 1.80 Racing Santander vs Real Madrid – Yan Diomande erzielt ein Tor 2.20 LaLiga Sieger – Real Madrid 4.00

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Die Nachwehen des Clasico

Barcelona startete unglaublich stark in diese LaLiga-Saison, blieb ungeschlagen und gewann die ersten neun Spiele. Der Clasico sollte immer eine echte Reifeprüfung für Hansi Flicks Mannschaft sein, eine Prüfung, die sie am Ende nicht bestanden. Real Madrid lieferte eine der besten Leistungen der Saison ab und nahm alle drei Punkte aus dem Camp Nou mit.

Das Ergebnis beeinflusste den Titelkampf und sandte zugleich ein Signal an Barcelona, das zuvor 23 Heimspiele in der Liga in Folge ungeschlagen geblieben war. Real Madrids taktischer Ansatz dürfte zudem beeinflussen, wie andere Teams sich in den kommenden Wochen auf Duelle mit den Katalanen vorbereiten. Der Sieg bestärkte zudem Florentino Pérez' Entscheidung, José Mourinho zurück an die Seitenlinie von Real Madrid zu holen.

Der Special One zeigte erneut eine Meisterklasse und nutzte die Räume hinter Barcelonas Abwehr mit schnellen Mittelfeldspielern aus. Kylian Mbappé war einer der herausragenden Akteure der Partie und erzielte einen Doppelpack, um seinem Team zurück in den LaLiga-Titelkampf zu verhelfen. Auch Yan Diomande verdient besondere Erwähnung, denn Los Blancos spürten die Abwesenheit von Vinicius Junior in diesem Spiel kaum.

Ein Ergebnis nimmt Barcelona allerdings nicht seine Stärken und seine Dominanz in der heimischen Liga. Es liefert anderen Klubs vielmehr die Idee, mit tieferen Läufen aus dem Mittelfeld die Abwehr der Katalanen zu öffnen. Real Madrid nutzte diese Räume durch die Vorstöße von Eduardo Camavinga, doch es bleibt abzuwarten, ob auch andere Teams diese Taktik gegen Barcelona anwenden können.

Barcelonas Abwehrprobleme machen Alaves Hoffnung

Laut Michael Cox' Analyse bei The Athletic rückte Real Madrid über die Flügel vor, ehe die Räume hinter Barcelonas Außenverteidigern anvisiert wurden. Er identifizierte Xavi Esparts Verletzung und die daraus folgende Umstellung in der Abwehr als Faktoren, die Barcelonas Balance gestört hätten. Flick widersprach, dass seine Verteidiger an Selbstvertrauen verloren hätten, verwies aber auf die Rückkehr von Andreas Christensen und Jules Koundé als mögliche Stärkung.

Real Madrid besaß die Qualität im Kader, um die spanischen Meister auszunutzen. Andere LaLiga-Teams dürften sich schwertun, denselben Ansatz zu übernehmen. Der Wettreiz liegt darin, auf die Gastgeber zu setzen, dass sie ihre Offensivkraft behalten, ohne darauf angewiesen zu sein, zu Null zu spielen.

Flicks Mannschaft blieb in dieser Saison in nur 40 % ihrer Ligaspiele ohne Gegentor. In den vergangenen zehn Partien in allen Wettbewerben hielten sie nur zweimal die Null und kassierten im Schnitt 1,5 Gegentore pro 90 Minuten. Darauf zu setzen, dass Alaves die Abwehr der Gastgeber durchbricht, ist entscheidend für den BTTS-Markt (Beide Teams treffen).

Das entsprechende Duell der vergangenen Saison endete 3:1 für Barca, während Alaves die Meister in der vergangenen Spielzeit zu Hause mit 1:0 schlagen konnte. Das spricht zusätzlich dafür, auf die Gäste zu setzen, um ein Tor zu erzielen. Beide Teams trafen in 60 % der bisherigen Ligaspiele Barcelonas. Zudem weist Alaves einen xG-Wert (erwartete Tore) von 12,80 auf, aus dem bereits 14 Tore erzielt wurden. Das bringt sie auf den elften Tabellenplatz der Liga, was zusätzlichen Mut macht.

Reals Weg steht wieder offen

Yan Diomande zeigte sich in der Abwesenheit von Vini Junior stark verbessert. In seinen letzten fünf Einsätzen für Real Madrid lieferte er drei Tore und drei Vorlagen. Seine Dribbelstärke erwies sich dabei als wertvoller Trumpf, zuletzt gelangen ihm vier erfolgreiche Dribblings, mehr als jedem anderen Spieler auf dem Platz. Im Camp Nou vergab er zwar eine große Chance und blieb ohne eigenen Treffer, doch er hat Mourinho vor dem Spiel gegen Racing Santander durchaus etwas zum Nachdenken gegeben.

Diomandes Platz in der Startelf ist nicht garantiert, doch der Trainer machte deutlich, dass es in seiner Mannschaft keine gesetzten Stammspieler gibt, auch Vinicius Junior nicht. Angesichts dieser Faktoren könnte es sich lohnen, auf den ivorischen Youngster zu setzen, in dieser Woche auswärts bei Racing zu treffen.

Real Madrid bietet zudem eine interessante Option im längerfristigen LaLiga-Titelmarkt. Ein Rückstand von drei Punkten ist überschaubar, und fünf Siege in Folge liefern eine stärkere Grundlage als der Clasico allein, um auf Mourinhos Mannschaft zu setzen. Wie Mourinho jedoch andeutete, müssen sie weiter Punkte sammeln, um den Druck auf Barcelona aufrechtzuerhalten.

Real Madrid für den Titel zu unterstützen, ergibt jetzt aufgrund des Wertes, den sie bieten, durchaus Sinn. Dieser Rückstand lässt sich im Rückspiel im Santiago Bernabéu später in der Saison leicht aufholen. Es liegt nun an Los Blancos, diesen moralischen Schub aus dem Sieg in nachhaltigen Druck im Titelkampf umzuwandeln.

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