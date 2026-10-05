CD Tarancon Overview

Por qué el contrato de Aaronson con el Leeds es más que una maniobra para cobrar por su traspaso

El Leeds United renovó a Brenden Aaronson cuando la estrella de la selección masculina de Estados Unidos se acercaba al último año de su anterior contrato. Matt Kilgallon explica a GOAL por qué las condiciones del nuevo acuerdo son mucho más que una maniobra para asegurarse un ingreso por su traspaso. El Leeds podría haberse encontrado en una situación complicada durante el verano mientras sopesaba una posible venta, pero por ahora ha evitado esas conversaciones difíciles.