El Leeds United renovó a Brenden Aaronson cuando la estrella de la selección masculina de Estados Unidos se acercaba al último año de su anterior contrato. Matt Kilgallon explica a GOAL por qué las condiciones del nuevo acuerdo son mucho más que una maniobra para asegurarse un ingreso por su traspaso. El Leeds podría haberse encontrado en una situación complicada durante el verano mientras sopesaba una posible venta, pero por ahora ha evitado esas conversaciones difíciles.
El Leeds está preparado para aumentar la presión sobre el cuestionado Michael Carrick, según ha declarado a GOAL el exjugador del club Matt Kilgallon. Este domingo se disputará en Elland Road otro apasionante duelo de la Guerra de las Rosas. El equipo local llega con la confianza por las nubes y ha recibido un mensaje claro: si frena a Bruno Fernandes, «frena» en su conjunto a un Manchester United con problemas de cara a portería.
James Trafford ha afrontado preguntas incómodas por primera vez como jugador del Leeds United tras su traspaso desde el Manchester City por 40 millones de libras (53 millones de dólares), pero Matt Kilgallon ha explicado a GOAL por qué se puede comparar al internacional inglés con David Seaman y Jordan Pickford. El guardameta de 24 años se ha convertido en un fichaje que ha batido récords en Elland Road.