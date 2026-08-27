+18 | Play Responsibly | T&C's Apply | Commercial Content | Publishing Principles | What are you prepared to lose today? Set a deposit limit.
FIFA Club World Cup
FIFA Club World Cup Overview
FIFA Club World Cup, fixtures & results
More
Thursday 3 July
Monday 7 July
Tuesday 8 July
Saturday 12 July
Standings
More
|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Johor Darul Ta'zim
|5
|5
|0
|0
|25
|0
|25
|15
|2
|Kuching City
|5
|4
|0
|1
|15
|4
|11
|12
|3
|Selangor
|4
|4
|0
|0
|13
|3
|10
|12
|4
|Sabah
|4
|2
|0
|2
|6
|5
|1
|6
|5
|Brunei DPMM
|4
|2
|0
|2
|3
|5
|-2
|6
Apostas em destaque
Odds Sul-Americana 2026: Atlético-MG é favoritoSee more betting articles