دوري أبطال أوروبا
team-logo
1 - 6
ن م
team-logo
سيلفير غانفولا ميبوسي 11'
M. Retegui 9', 39'C. De Ketelaere 28', 56'سعيد كولازيناتش 32'L. Samardzic 90'
(ش١ 1-4) (ن م 1-6)

يونج بويز v أتالانتاالنتائج والإحصائيات,